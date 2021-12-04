Віртуальний саміт Байдена і Путіна відбудеться 7 грудня

Президенти Сполучених Штатів Америки і Росії Джо Байден і Володимир Путін проведуть двосторонній саміт по відеозв'язку у вівторок, 7 грудня. Про цю домовленість повідомили у суботу, 4 грудня, в Кремлі та джерела Reuters у Білому домі. Офіційно адміністрація Джо Байдена поки що проведення саміту у вівторок не підтвердила.

Зокрема, відповідаючи на питання агенції "Інтерфакс" щодо розмови двох президентів 7 грудня, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів: "Так, ми підтверджуємо". Речник Путіна також підтвердив, що це буде відеодзвінок.

Напередодні помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що під час майбутньої розмови президенти обговорять питання, що стосуються ходу реалізації женевських домовленостей. За його словами, мова йтиме про незадовільну ситуацію у двосторонніх справах, також актуальні питання міжнародного порядку денного - Афганістан, Іран, Україна, Лівія, Сирія.

Крім того, за словами Ушакова, ймовірно лідери країн піднімуть питання реалізації ідеї РФ про проведення саміту постійних членів Ради Безпеки ООН. Він зазначив, що на порядку денному багато питань, зокрема тема пандемії, кліматичний порядок денний та інше.

Раніше Байден заявляв про намір обговорити з Путіним нарощування російських військ біля українських кордонів.

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Військова активність Росії неподалік кордонів з Україною

Останнім часом знову повідомлялося про скупчення російських військ біля українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими. Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня.

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Днями державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про наявність "доказів" того, що Росія "підготувала плани для значних агресивних дій проти України". "Ці плани включають зусилля з дестабілізації України зсередини, а також великомасштабні військові операції", - наголосив держсекретар США 1 грудня після зустрічі глав МЗС країн НАТО. Однак, за його словами, поки що невідомо, чи президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення.

У НАТО та ЄС неодноразово висловлювали стурбованість нарощенням військ і закликають Росію до дипломатії. Натомість в Москві заперечують інформацію про підготовку ймовірного нападу і запевняють, що не зацікавлені у жодних конфліктах.