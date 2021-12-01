Росія почала військові навчання в Криму й поблизу кордонів з Україною

Збройні сили Росії розпочали традиційні зимові навчання, які цього року пройдуть частково в анексованому Криму, а також у прикордонних з Україною російських регіонах. Як повідомила пресслужба Південного військового округу у середу, 1 грудня, у маневрах візьмуть участь понад 10 тисяч військовослужбовців із мотострілецьких та танкових підрозділів.

Водночас, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила на брифінгу, що збройні сили України (ЗСУ) значно посилили свою присутність на Донбасі. "Збройні сили України нарощують військову силу, стягують важку техніку, особовий склад. За деякими даними, чисельність угруповання військ у зоні конфлікту вже сягає 125 тисяч осіб, а це, якщо хтось не знає, половина всього складу ЗСУ", - зазначила вона.

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Путін поскаржився на загрози

Виступаючи на церемонії вручення вірчих грамот послам зарубіжних країн у РФ президент Росії Володимир Путін назвав безвідповідальними звинувачення на адресу Москви щодо можливої ​​агресії проти України. За його словами, Росія "вживає адекватні військово-технічні дії". "Не ми комусь погрожуємо, а загрози підступають до наших кордонів", - наголосив російський президент.

Він також запропонував США та союзникам почати переговори щодо надання юридичних гарантій нерозширення НАТО на схід.

Лавров та Блінкен обговорять ситуацію навколо України

У кулуарах засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, яке відбудеться 2-3 грудня у Стокгольмі, очікується двостороння зустріч глави МЗС РФ Сергія Лаврова та державного секретаря США Ентоні Блінкена, повідомив представник США у Ризі, де проходить зустріч глав МЗС країн НАТО. Однією з тем обговорення має стати загострення ситуації на кордонах України. Крім того, як зазначив прессекретар президента РФ, глави дипломатичних відомств зможуть обговорити підготовку контактів Володимира Путіна та президента США Джо Байдена. При цьому, за словами представника Кремля, поки що жодних зрушень в організації контактів президентів немає.

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Раніше повідомлялось, що Росія стягує війська до українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими. У Москві звинувачення у підготовці вторгнення в Україну відкидають.