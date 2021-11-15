Захід попереджує про високу ймовірність вторгнення РФ в Україну - FT

На тлі стягнення російських військ до українського кордону розвідка західних країн припускає, що цієї зими існує "висока ймовірність" спроб Росії дестабілізувати ситуацію в Україні, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв'ю Financial Times. У США, за даними видання, є розвідувальні дані, які свідчать про те, що РФ готується до можливого вторгнення в Україну.

"Інформація нашої військової розвідки збігається з інформацією країн-партнерів щодо високої ймовірності дестабілізації ситуації в Україні цієї зими", - зазначила Маляр. За її словами, такі висновки базуються не лише на інфрмації щодо кількоссі російських військ біля українського кордону, а й на додаткових даних розвідки США про наміри президента РФ Володимира Путіна. Маляр заначила, що інтерпретація даних західної розвідки "потребує додаткового обговорення", але там вбачають "високу ймовірність ескалації ситуації".

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У матеріалі FT також йдеться про те, що минулого тижня США поінформували союзників про розвідувальні дані, які вказують на те, що Москва готується до можливого вторгнення в Україну. У Кремлі ці побоювання спростували та звинуватили Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) у посиленні напруженості в регіоні "незапланованими навчаннями".

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Ситуація на кордоні України та РФ

Начальник головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив FT, що за оцінками Києва, Росія розмістила близько 114 тисяч військових: 92 тисяч солдат сухопутних військ, 22 тисячі - повітряних і морських сил. Він зазначив, що російські сили "демонстративно залишили свої танки, бойові машини та реактивні системи поблизу кордону" після широкомасштабних спільних військових навчань з Білоруссю у вересні. "Це можна розглядати як підготовку до широкомасштабного вторгнення і як спробу психологічного тиску", - сказав він.

США побоюються, що нинішній стан справ більш небезпечний, ніж весняне загострення біля кордонів з Україною, коли Росія під приводом навчань також зібрала велику кількість військ, йдеться у статті.

Нагадаємо, що напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен припустив, що ситуацією з мігрантами на кордоні Білорусь відволікає від дій РФ щодо України. В НАТО теж заявили, що уважно стежать за переміщенням російських військ ближче до кордону з Україною і готові реагувати на будь-який розвиток подій.

Раніше в американських ЗМІ повідомлялось, що Росія концентрує війська біля кордонів з Україною. У міноборони України спочатку спростували цю інформацію, а згодом повідомили, що на кордоні з Україною, а також на непідконтрольних Києву територіях зосереджено російські військові угруповання загальною чисельністю близько 90 тисяч з метою підтримання напруги в регіоні". У Росії всі звинувачення в ескалації відкидають.