Росія знову стягує війська до кордону з Україною - The Washington Post

Росія знову стягує до кордону з Україною військових та техінку протягом останніх тижнів, що викликає занепокоєння у США та Європі, пише американське видання The Washington Post у суботу, 30 жовтня із посиланням на власні джерела серед американських та європейських посадовців.

ЗМІ вказує, що останніми днями в соціальних мережах почали з’являтися відео, на яких видно, "як російські військові потяги та колони переміщують велику кількість військової техніки, включно з танками та ракетами на півдні та заході Росії".

WP відзначає, що передислокація військ відбувається на тлі того, як "Кремль зайняв жорсткішу позицію щодо України" та конфлікт на Донбасі вступає у "нову стадію", коли українські військові застосували там безпілотник турецького виробництва.

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Не навчання чи тренування

Зазначається, що цілі стягнення військ РФ незрозумілі. Директор програми досліджень Росії в некомерційній аналітичній групі CNA Майкл Кофман у коментарі виданню заявив, що це не схоже на навчання чи військові тренування.

За його словами, після закінчення російсько-білоруських навчань "Захід-2021", 41-ша загальновійськова армія не повернулася на місце постійної дислокації до Новосибірська, а об’єдналася з іншими військовими підрозділами на кордоні з Україною. Крім того, 1-а гвардійська танкова армія Росії, елітний підрозділ, що базується під Москвою, переміщує особовий склад і техніку в бік України.

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Напередодні секретар РНБО України Олексій Данілов заявляв, що після завершення навчань "Захід-2021" Росія залишила військову техніку, а також центри управління та зв’язку на полігонах вздовж українського кордону. За його даними, кількість російських військ навколо українського кордону становить до 90 тисяч, без урахування десятків тисяч військових, дислокованих у анексованому Криму.

Нагадаємо, що подібна ситуація була у квітні 2021 року, коли Росія сконцентрувала на кордонах з Україною десятки тисяч військ, що викликало занепокоєння в Києві, а також у США та ЄС. Утім, згодом в міністерстві оборони Росії заявили, що російські військові, які брали участь у "заходах раптової перевірки" поблизу кордонів України, почали повертатися у пункти постійної дислокації.