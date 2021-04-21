 Коментар: відвід військ Росії від кордону з Україною - рано сурмити відбій | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 26.04.2021

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Європа

Коментар: відвід військ Росії від кордону з Україною - рано сурмити відбій

Питання про те, яку мету переслідував Кремль, стягуючи війська до кордону з Україною, як і раніше відкрите. На цьому тижні стане ясно, чи відведе Росія війська, пише оглядач FAZ Райнгард Фезер.

Російська військова техніка у Воронезькій області

Російська військова техніка у Воронезькій області, 6 квітня 2021 року

Якщо всі російські війська, які протягом минулих тижнів були стягнуті до кордону з Україною, повернуться в місця своєї постійної дислокації, це знизить напруженість у регіоні. Але поки що рано зітхати з полегшенням. Саме цей тиждень покаже, чи війська справді відведено. У найближчі місяці найбільше непевності викликатиме те, що значна частина озброєнь, стягнутих раніше до кордону Росії з Україною, залишиться там до наступних великих маневрів "Захід-2021", які відбудуться у вересні.

Оглядач FAZ Райнгард Фезер

Оглядач FAZ Райнгард Фезер

У будь-якому разі питання, яку мету переслідував Кремль, демонструючи свою військову міць, залишається відкритим. Очевидно, що заплановане закінчення маневрів саме тепер, робить непереконливими аргументи Москви: Росія нібито хоче зміцнити свою безпеку під час навчань НАТО Defender Europe 2021 в Південно-Східній Європі. Ці маневри відбудуться у травні, коли російські війська вже давно перебуватимуть у своїх казармах.

Залишити Захід у невизначеності - частина політичного розрахунку Путіна. Саме це відчувалося в кожному реченні його послання до Федеральних Зборів РФ і країни, в тій його частині, що стосувалася зовнішньої політики. У своїй промові Путін говорив про "червоні лінії", які, за його словами, визначатимуться Москвою окремо в кожному конкретному випадку. Захід же, навпаки, має реагувати на це чітко - дати зрозуміти, де проходять межі та якими будуть наслідки, якщо їх переступити.

Автор: Райнгард Фезер, оглядач газети Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права перевидання. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майні.

Сайт газети Frankfurter Allgemeine Zeitung

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.

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Російська військова техніка у Воронезькій області

Відвід військ РФ від України - рано сурмити відбій

Питання про те, яку мету переслідував Кремль, стягуючи війська до кордону з Україною, як і раніше відкрите, пише FAZ.  

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