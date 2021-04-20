Військ РФ біля України зараз не достатньо для наступу - доповідь ICG

Кількість російських військ, зосереджених нині біля кордонів України, не є достатньою для повномасштабного наступу. Такого висновку дійшли аналітики Міжнародної кризової групи (International Crisis Group, ICG) у доповіді "Реагування на нову кризу на кордонах України", опублікованій у вівторок, 20 квітня.

"Попри російські танки, які підвозять до кордону, ймовірність того, що криваві бої, які сколихнули Донбас у 2014 і 2015 роках, негайно повторяться, видається низькою", - зазначено в доповіді. Експерти пояснили це так: "Хоча кількість і конфігурація військ викликають стурбованість, вони не відповідають схемі наступу".

Натомість у ICG вважають, що переміщення військ і риторика Росії можуть свідчити про те, що Москва стає дедалі більше невдоволеною статус-кво на Донбасі та "напевно, намагається натиснути на Україну, щоб вона пішла на поступки".

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Як відомо, у аналітичному центрі ICG, що має головний офіс у Брюсселі, працюють близько 120 співробітників у багатьох країнах, зокрема, в Україні та РФ. Групу заснували у 1995 році через те, що міжнародна спільнота не змогла запобігти трагічним подіям у Боснії, Сомалі та Руанді. Частину коштів на створення організації надав американський бізнесмен Джордж Сорос. Понад 40 відсотків свого фінансування ICG отримує від урядів понад десяти держав, серед яких Швеція, Австралія, Люксембург, Німеччина, а також від Єврокомісії.

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