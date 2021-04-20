РФ перекинула до Криму більше літаків, ніж припускав Захід - WSJ

Російські військові перекинули до анексованого Криму та до кордону з Україною більше бойової авіації, ніж вважали досі на Заході. Про це у вівторок, 20 квітня, пише американське видання The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на фотографії, зроблені комерційним супутником.

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"Росія перекинула до Криму, а також на бази поблизу України більше бойових літаків, ніж вважалося досі, посилюючи свою здатність до політичного залякування чи військового втручання", - пише видання.

"На фотографіях, оглянутих WSJ, видно винищувачі Су-30 на злітно-посадковій смузі на авіабазі у Криму. Літаки, які можна побачити на знімках від 16 квітня, не були там наприкінці березня", - зазначає видання і додає, що на інших авіабазах на анексованому Кримському півострові можна бачити літаки Су-30, а також Су-34, Су-27, Су-25, Су-24.

"Вони належним чином розгорнули різні елементи повітряних сил, які були б необхідні для встановлення повітряної переваги над полем бою і безпосередньої підтримки сухопутних військ", - прокоментував дії РФ генерал ВПС США у відставці Філіп Брідлав, який працював найвищим військовим командувачем НАТО, коли російські військові захопили Крим та втрутилися на сході України в 2014 році.

Тим часом, за даними німецького видання Spiegel, наведеними 16 квітня на основі аналізу супутникових знімків, за 30 кілометрів від Марфівки, неподалік узбережжя у східній частині анексованого Криму, Росія розгорнула тимчасову військову базу. За даними видання, ще 15 березня на тому місці було порожньо, а на початку квітня почали з'являтись автомобілі та забудови.

Нагадаємо, повідомлення про додаткові війська РФ біля кордонів України та в Криму почали з'являтися наприкінці березня. Київ звинуватив Москву в розміщенні на українських кордонах і в анексованому Криму понад 80 тисяч військовослужбовців.

У Білому домі також підтвердили, що нинішня концентрація російських військ у регіоні є максимальною з 2014 року, утім ще тиждень тому заявляли, що Росія перекинула до 25 тисяч військових, і тільки в Криму оцінили кількість військових у 31,5 тисячі.

Міністр оборони України Андрій Таран під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони 14 квітня заявив про нібито плани Росії довести чисельність військового контингенту біля кордонів України до 110 тисяч військових. 19 квітня верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики заявив, що Росія зосередила на кордонах України і в Криму понад 100 тисяч військових.

Свою стурбованість через зосередження російських військ на українських кордонах, а також підтримку суверенітету України висловили, зокрема, ЄС, НАТО, США, Великобританія, Франція й Німеччина. Аналогічну заяву щодо цього зробили також і глави МЗС країн Великої сімки. Минулого тижня у НАТО двічі обговорювали питання посиленої військової присутності Росії, однак жодних рішень Альянс тоді не ухвалив.

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Між тим 20 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що бойові можливості військ Південного військового округу РФ нарощуються через "спроби НАТО протидіяти нормалізації обстановки в низці країн Закавказзя та Близького Сходу".

"Це примушує нас вживати симетричні заходи стратегічного стримування та нарощувати бойові можливості військ Південного військового округу", - наводить слова Шойгу "Інтерфакс".

Глава міноборони РФ також заявив, що військово-політичне керівництво України прагне дестабілізувати ситуацію на Донбасі, а США і НАТО продовжують вести провокативну діяльність у повітряному просторі і акваторії Чорного моря.

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