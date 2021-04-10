США: Росія сконцентрувала до 25 тисяч вояків у Криму та біля України
Від 15 до 25 тисяч військових тримає Росія у Криму й поблизу кордонів України, заявила американська дипломатка. Тим часом глава міноборони України Андрій Таран каже про плани РФ довести цю чисельність до 110 тисяч.
Російська військова техніка, квітень 2021 року
Росія зосередила від 15 до 25 тисяч військовослужбовців в анексованому Криму та поблизу кордону України. Про це заявила американська дипломатка, тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн на засіданні Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) у середу, 14 квітня.
"За інформацією з наявних джерел, ще ніколи з 2014 року Росія не розміщувала на українському кордоні стільки військових, як зараз", - заявила Острієн. Вона запропонувала Росії запросити в ці регіони іноземних представників, щоб зняти напруженість. За словами Острієн, Москва повинна пояснити пересування своїх військ, адже таке пояснення, як проведення навчань, американська дипломатка не вважає переконливим.
Київ попереджає про 110 тисяч російських військових
Тим часом міністр оборони України Андрій Таран під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони у середу заявив про нібито плани Росії довести чисельність військового контингенту біля кордонів України до 110 тисяч військових.
"Зібрані дані дають змогу нам визнати триваючу підготовку до наближення до українських кордонів додаткових підрозділів із континентальної Росії. З додатковим контингентом загальна чисельність російських військ, сконцентрованих уздовж українських кордонів у цьому напрямку, досягне 56 батальйонних тактичних груп із 110 тисячами військових", - сказав Таран євродепутатам, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".
На думку українського міністра, Росія прагне таким чином "підвищити тиск" на Україну, щоб "зменшити прогрес реформ, позитивні внутрішні політичні події та кричуще зруйнувати наші євроатлантичні прагнення". Таран також висловив побоювання щодо наступальної операції РФ із Криму для того, щоб забезпечити постачання води на півострів.
Він поінформував, що у 2021 році Україна втратила 28 солдатів, які були вбиті під час бойових дій, ще 68 військовослужбовців ЗСУ були поранені.
СБУ проводить масштабні антитерористичні навчання на Херсонщині
Служба безпеки України (СБУ) у середу повідомила про проведення у Херсонській області масштабних багатоетапних антитерористичних навчань. Як повідомив пресцентр СБУ, під час тренувальних заходів особлива увага приділяється морській прибережній зоні регіону, а також адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим. У навчаннях беруть участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Національної поліції та Держслужби спеціального транспорту.
"Заходи проводяться в умовах максимально наближених до реальних. Під час відпрацювання тренувальних завдань під посиленим контролем і охороною перебувають стратегічно важливі об'єкти критичної інфраструктури Херсонщини. Насамперед це стосується морських портів, об’єктів енергопостачання, аеропорту, мостів та газовидобувних веж", - йдеться у повідомленні СБУ.
Раніше Київ звинуватив Москву в розміщенні на українських кордонах і в анексованому Криму понад 80 тисяч військовослужбовців. У Білому домі також підтвердили, що нинішня концентрація російських військ у регіоні є максимальною з 2014 року. Натомість речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія переміщує збройні сили "в межах своєї території на свій розсуд" і "це не має нікого турбувати".
Свою стурбованість через зосередження російських військ на українських кордонах, а також підтримку суверенітету України висловили, зокрема, ЄС, НАТО, США, Великобританія, Франція й Німеччина. Аналогічну заяву щодо цього зробили також і глави МЗС країн Великої сімки.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Перевірка систем озброєння
Поки що артилерійські обстріли по обидва боки російсько-українського кордону відбуваються з тестовою метою. За офіційними даними, війська перевіряють бойову готовність своїх систем озброєння. На відео, оприлюдненому міністерством оборони РФ, видно випал російської самохідної гаубиці.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Захід висловлює підтримку Україні
Захід запевняє Київ у своїй солідарності. Під час першої телефонної розмови зі своїм українським колегою президент США Джо Байден підтвердив Володимиру Зеленському "непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України на тлі агресії Росії, яка триває на Донбасі та в Криму". Схожі заяви пролунали з боку представників НАТО та ЄС.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Війська стягують до Донбасу
На початку березня Росія почала посилювати свою військову присутність на кордоні з Україною. Москва заявила, що таким чином відповідає на провокації Києва, спрямовані на ескалацію конфлікту на Донбасі. На думку спостерігачів від Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), жодних провокацій не було.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Американські есмінці вже в Чорному морі
США, НАТО та ЄС пообіцяли Україні підтримку для захисту її територіальної цілісності. 9 квітня з Анкари повідомили, що США вже наприкінці березня оголосили про похід двох військових кораблів через Босфор у Чорне море. На фото - один з двох американських есмінців, котрі пройшли через протоку в напрямку Чорного моря 20 березня.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Війна, котра триває вже сім років
Конфлікт на Сході України спалахнув на початку 2014 року, коли проросійські сепаратисти взяли під контроль частину Донецької та Луганської областей України. На думку влади в Києві та її західних союзників, Кремль допомагає сепаратистам нелегальними постачаннями зброї та відправленням найманців. Відтоді сторони неодноразово домовлялись про припинення вогню, але домовленості постійно порушувалися.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Розбомблені й зруйновані
Цей чоловік стоїть на руїнах свого будинку на території самопроголошеної "ДНР". Будинок було зруйновано під час боїв між сепаратистами та українською армією. У них беруть участь солдати, найманці, сепаратисти та бійці воєнізованих підрозділів. Але бої знову й знову зачіпають цивільне населення. Станом на початок 2019 року, за даними ООН, на Донбасі загинуло близько 3300 мирних жителів.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Сутички й загиблі попри перемир'я
Загалом з 2014 року через бої на Донбасі загинули понад 13 тисяч людей. За даними ОБСЄ, нинішнє припинення вогню, чинне з липня 2020 року, було відносно стійким. Але обстріли знову почастішали. За останні дні було вбито щонайменше вісім солдатів українських військ. Відомо також про загибель п'ятирічного хлопчика в "ДНР", у чому сепаратисти звинувачують Київ. Там свою причетність заперечують.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Зеленський вручив нагороди українським солдатам
8 квітня президент України Володимир Зеленський побував на Донбасі й спробував на місці розібратися в ситуації, що склалася. Він нагородив українських військових, що відзначилися під час служби на фронті. А 10 квітня Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом. Українські ЗМІ повідомляють, що також заплановано зустріч Зеленського з президентом Франції Макроном.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Російське громадянство за спрощеною процедурою
2019 року Росія почала за спрощеною процедурою видавати громадянство жителям "ДНР/ЛНР". За російськими даними, зараз там проживає понад 600 тисяч людей, які мають громадянство РФ. В Москві уже повідомили, що для їхнього захисту РФ застосує всіх необхідних заходів. Речниця президента США заявила, що російська військова присутність на кордоні з Україною зараз найчисленніша з 2014 року.