США: Росія сконцентрувала до 25 тисяч вояків у Криму та біля України

Росія зосередила від 15 до 25 тисяч військовослужбовців в анексованому Криму та поблизу кордону України. Про це заявила американська дипломатка, тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн на засіданні Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) у середу, 14 квітня.

"За інформацією з наявних джерел, ще ніколи з 2014 року Росія не розміщувала на українському кордоні стільки військових, як зараз", - заявила Острієн. Вона запропонувала Росії запросити в ці регіони іноземних представників, щоб зняти напруженість. За словами Острієн, Москва повинна пояснити пересування своїх військ, адже таке пояснення, як проведення навчань, американська дипломатка не вважає переконливим.

Київ попереджає про 110 тисяч російських військових

Тим часом міністр оборони України Андрій Таран під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони у середу заявив про нібито плани Росії довести чисельність військового контингенту біля кордонів України до 110 тисяч військових.

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"Зібрані дані дають змогу нам визнати триваючу підготовку до наближення до українських кордонів додаткових підрозділів із континентальної Росії. З додатковим контингентом загальна чисельність російських військ, сконцентрованих уздовж українських кордонів у цьому напрямку, досягне 56 батальйонних тактичних груп із 110 тисячами військових", - сказав Таран євродепутатам, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

На думку українського міністра, Росія прагне таким чином "підвищити тиск" на Україну, щоб "зменшити прогрес реформ, позитивні внутрішні політичні події та кричуще зруйнувати наші євроатлантичні прагнення". Таран також висловив побоювання щодо наступальної операції РФ із Криму для того, щоб забезпечити постачання води на півострів.

Він поінформував, що у 2021 році Україна втратила 28 солдатів, які були вбиті під час бойових дій, ще 68 військовослужбовців ЗСУ були поранені.

СБУ проводить масштабні антитерористичні навчання на Херсонщині

Служба безпеки України (СБУ) у середу повідомила про проведення у Херсонській області масштабних багатоетапних антитерористичних навчань. Як повідомив пресцентр СБУ, під час тренувальних заходів особлива увага приділяється морській прибережній зоні регіону, а також адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим. У навчаннях беруть участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Національної поліції та Держслужби спеціального транспорту.

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"Заходи проводяться в умовах максимально наближених до реальних. Під час відпрацювання тренувальних завдань під посиленим контролем і охороною перебувають стратегічно важливі об'єкти критичної інфраструктури Херсонщини. Насамперед це стосується морських портів, об’єктів енергопостачання, аеропорту, мостів та газовидобувних веж", - йдеться у повідомленні СБУ.

Раніше Київ звинуватив Москву в розміщенні на українських кордонах і в анексованому Криму понад 80 тисяч військовослужбовців. У Білому домі також підтвердили, що нинішня концентрація російських військ у регіоні є максимальною з 2014 року. Натомість речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія переміщує збройні сили "в межах своєї території на свій розсуд" і "це не має нікого турбувати".

Свою стурбованість через зосередження російських військ на українських кордонах, а також підтримку суверенітету України висловили, зокрема, ЄС, НАТО, США, Великобританія, Франція й Німеччина. Аналогічну заяву щодо цього зробили також і глави МЗС країн Великої сімки.