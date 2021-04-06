 США обговорили з партнерами по НАТО ситуацію в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2021

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США обговорили з партнерами по НАТО ситуацію в Україні

США та низка країн-членів НАТО підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичних прагнень України.

Заступниця міністра оборони США та її колеги з країн НАТО підтвердили підтримку України

Заступниця міністра оборони США та її колеги з країн НАТО підтвердили підтримку України

Виконувачка обов'язків заступника секретаря оборони США з політичних питань Аманда Дорі, а також представники Канади, Литви, Польщі та Великобританії обговорили ситуацію в Україні, повідомив Пентагон у середу, 7 квітня.

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"Лідери підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету України, її територіальної цілісності і євроатлантичних прагнень і висловили стурбованість зростанням російської військової активності в регіоні", - йдеться в повідомленні.

У ньому також зазначається, що "дестабілізаційні дії Росії підривають деескалацію напруженості, досягнуту завдяки угоді за посередництва ОБСЄ від 27 липня 2020 року". Учасники зустрічі "підтвердили свою прихильність забезпеченню підготовки та підтримки для нарощування потенціалу збройних сил України, спрямованого на збереження територіальної цілісності і подальшого прогресу в напрямі оперативної сумісності з НАТО", зазначила пресслужба Пентагону.

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Останніми днями у США, державах ЄС та в інших країнах світу неодноразово висловлювали занепокоєння щодо пересування російських військ поблизу кордону з Україною, а також через загострення бойових дій на Донбасі.

Як повідомлялося, 6 квітня внаслідок обстрілу проросійських бойовиків на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще один помер через підрив на невідомому вибуховому пристрої. 5 квітня через обстріли бойовиків загинули двоє українських військових, а 26 березня - четверо.

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