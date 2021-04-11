Велика сімка і ЄС закликали Росію припинити "провокації" біля кордонів України

Масштабні передислокації російських військових поблизу українських кордонів "становлять загрозу і дестабілізують ситуацію", говориться у спільній заяві глав МЗС країн Великої сімки та ЄС.
Скупчення російських військ поблизу України дестабілізує ситуацію, вважають країни Великої сімки та ЄС
Глави МЗС країн Великої сімки (G7), а також верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликали Росію припинити "провокації" поблизу кордонів з Україною. Відповідну спільну заяву поширила в понеділок, 12 квітня, Європейська служба зовнішніх справ.
"Такі масштабні пересування військових, що проводяться без попереднього сповіщення, становлять загрозу і дестабілізують ситуацію. Ми закликаємо Росію припинити провокації й негайно знизити напруженість згідно з міжнародними зобов'язаннями", - йдеться в заяві.
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Крім того, G7 і ЄС "украй стурбовані масштабним посиленням російських сил" поблизу кордонів з Україною та в Криму, зазначається в заяві. Країни Великої сімки та Євросоюз заявили, що висловлюють підтримку "підходу України, що ґрунтується на стриманості". Вони укотре наголосили, що підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також зусилля Франції й Німеччини щодо роботи в "нормандському форматі" задля досягнення виконання мінських домовленостей.
Як повідомлялося, з початку квітня спостерігається значне зростання російської військової присутності на кордоні з Україною. Свою стурбованість щодо цього, а також підтримку суверенітету України висловили, зокрема, ЄС, НАТО, США, Великобританія, Франція й Німеччина.
У Москві "ніхто не сприймає можливість" війни з Україною, запевнив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Представник Кремля вкотре наголосив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі.
Дмитро Козак стверджує, що у разі, якщо Київ не виконуватиме мінські домовленості, то конфлікт на Донбасі буде заморожено. Російський чиновник також зневажливо відгукнувся про українське керівництво.
У телефонній розмові Анґела Меркель закликала Володимира Путіна відмовитися від посилення військових підрозділів поблизу кордону України. Путін натомість каже про "провокаційні дії Києва".
Вашингтон, Берлін та Париж вимагають від Москви припинити односторонні провокації щодо України та пояснити посилення військової присутності.
Україна не планує робити жодних відповідей у разі провокацій Росії на Донбасі, тому війни не буде, запевнив віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков.
Росія має прояснити характер пересування збройних сил на кордоні з Україною, заявила очільниця міністерства оборони Німеччини. Раніше Росія відмовилася від участі в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ.
Лондон і Вашингтон рішуче засуджують російську кампанію з дестабілізації України й вимагають від Москви негайних заходів задля деескалації ситуації, наголосили Домінік Рааб і Ентоні Блінкен.
Держсекретар США Ентоні Блінкен застеріг Росію, що їй доведеться заплатити ціну у разі агресивних дій щодо України.