Велика сімка і ЄС закликали Росію припинити "провокації" біля кордонів України

Глави МЗС країн Великої сімки (G7), а також верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликали Росію припинити "провокації" поблизу кордонів з Україною. Відповідну спільну заяву поширила в понеділок, 12 квітня, Європейська служба зовнішніх справ.

"Такі масштабні пересування військових, що проводяться без попереднього сповіщення, становлять загрозу і дестабілізують ситуацію. Ми закликаємо Росію припинити провокації й негайно знизити напруженість згідно з міжнародними зобов'язаннями", - йдеться в заяві.

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Крім того, G7 і ЄС "украй стурбовані масштабним посиленням російських сил" поблизу кордонів з Україною та в Криму, зазначається в заяві. Країни Великої сімки та Євросоюз заявили, що висловлюють підтримку "підходу України, що ґрунтується на стриманості". Вони укотре наголосили, що підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також зусилля Франції й Німеччини щодо роботи в "нормандському форматі" задля досягнення виконання мінських домовленостей.

Як повідомлялося, з початку квітня спостерігається значне зростання російської військової присутності на кордоні з Україною. Свою стурбованість щодо цього, а також підтримку суверенітету України висловили, зокрема, ЄС, НАТО, США, Великобританія, Франція й Німеччина.