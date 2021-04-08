 Меркель вимагає від Путіна відмовитися від посилення військ поблизу України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2021

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Новини

Меркель вимагає від Путіна відмовитися від посилення військ поблизу України

У телефонній розмові Анґела Меркель закликала Володимира Путіна відмовитися від посилення військових підрозділів поблизу кордону України. Путін натомість каже про "провокаційні дії Києва".

Анґела Меркель і Володимир Путін

Меркель у розмові з Путіним закликала російського президента припинити посилення військ біля кордону з Україною

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним у четвер, 8 квітня, обговорила посилення російської військової присутності поблизу Сходу України.

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Як повідомила представниця німецького уряду Ульріке Деммер (Ulrike Demmer), у розмові Меркель закликала Путіна відмовитися від цього посилення військових підрозділів, аби досягти деескалації ситуації.

Сторони обговорили й низку інших зовнішньополітичних тем, зокрема ситуацію в Сирії, Лівії та Боснії і Герцеговині, а також навколо російського опозиціонера Олексія Навального, додала представниця німецького уряду.

У Кремлі кажуть про провокативні дії Києва  

У повідомленні про розмову пресслужби Кремля вказується, що Меркель та Путін "висловили занепокоєність у зв'язку з ескалацією напруженості" на Сході України. "Володимир Путін звернув увагу на провокаційні дії Києва, який останнім часом цілеспрямовано загострює обстановку на лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

У Кремлі кажуть, що Путін в розмові також підкреслив необхідність неухильного виконання Києвом раніше досягнутих домовленостей, передусім, що стосується "налагодження прямого діалогу з Донецьком та Луганськом та правового оформлення особливого статусу Донбасу". Сторони також підтвердили налаштованість на подальшу тісну координацію зусиль Росії та Німеччини, у тому числі в "нормандському форматі", за лінією політичних радників та міністрів закордонних справ, стверджують у Кремлі.

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Нагадаємо, посилення російської військової присутності поблизу кордону з Україною останніми днями викликало значне занепокоєння у Вашингтоні, Брюсселі та в столицях багатьох європейських держав. Від Москви вимагають пояснення таких дій.

Натомість у Кремлі продовжують запевняти, що російські військові підрозділи переміщуються територією РФ та не становлять загрози для інших держав. 

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