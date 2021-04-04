Вашингтон звернувся до Москви за поясненнями щодо військ біля кордону з Україною

У Державному департаменті США висловлюють стурбованість пересуванням російських військ біля кордонів України та повідомляють, що Вашингтон звернувся до Москви за поясненнями у зв'язку з пересуванням російських військ біля кордонів України. Про це повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

"Ми обговорили нашу стурбованість щодо зростання напруженості і порушень режиму припинення вогню з союзниками по НАТО і звернулися до Росії за поясненнями", - пояснив Прайс, слова якого у понеділок, 5 квітня, наводить "Інтерфакс-Україна".

Разом з тим Прайс відмовився відповісти на питання журналіста, чи не є пересування російських військ біля кордонів України спробою залякування Києва.

"До моєї роботи не входить говорити про те, що рухає Росією, моя робота - говорити про те, що про це думає адміністрація США. Дозвольте мені ясно сказати, ми стурбовані нещодавньою ескалацією російської агресії на сході України, це стосується і повідомлень про пересування російських військ біля кордонів Україниі в окупованому Криму, що заслуговують на довіру", - сказав Прайс.

Він зазначив, що оцінювати подібні переміщення потрібно, пам'ятаючи про події 2014 року в Україні. "Контекст має значення", - наголосив Прайс.

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Нагадаємо, раніше у цей день глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що дуже занепокоєний через переміщення Росією її військ біля кордону з Україною та заявив про непохитну підтримку Україні. До того МЗС Німеччини і Франції також висловили занепокоєння ситуацією на Донбасі та переміщеннями військ Росії на кордоні з Україною.

Між тим 5 квітня президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Катару, де обговорює економічні питання, зокрема будівництво доріг та розвиток портів в Україні.

Як відомо, президент України є верховним головнокомандувачем збройних сил України.