 ЄС занепокоєний діями РФ і висловлює підтримку Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2021

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Новини

ЄС занепокоєний діями РФ і висловлює підтримку Україні

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що дуже занепокоєний через переміщення Росією її військ біля кордону з Україною і пообіцяв Києву непохитну підтримку ЄС.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у Брюсселі

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у Брюсселі

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель у неділю, 4 квітня, заявив про непохитну підтримку ЄС Україні на тлі посилення напруження між Україною і Росією.

"Розмовляв з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Слідкую із великим занепокоєнням за російською військовою діяльністю навколо України", - написав дипломат у соцмережі Twitter.

Крім того, Боррель пообіцяв "непохитну підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України" і додав, що планує подальше обговорення ситуації з Дмитром Кулебою і з міністрами закордонних справ країн ЄС.

Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після розмови з Боррелем, його запрошено взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, що відбудеться 19 квітня.

Як повідомлялося, раніше МЗС Німеччини і Франції висловили занепокоєння  ситуацією на Донбасі та переміщеннями військ Росії на кордоні з Україною.

Нагадаємо, 30 березня газета The New York Times повідомила, що близько 4 тисяч військових РФ скупчилися на кордоні з Україною. За інформацією видання, Європейське командування збройних сил США підвищило рівень спостереження за ситуацією з "можливої ​​кризи" до "потенційно неминучої кризи" - найвищої позначки. Це реакція на те, що Росія не вивела свої військові частини після завершення 23 березня військових навчань.

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У соціальних мережах почали з'являтися повідомлення про перекидання Росією додаткових підрозділів у Брянську, Воронезьку і Ростовську області, а також в анексований Крим. За даними розвідки міноборони України, Росія завершує підготовку до провокації України на військову відповідь на лінії розмежування на Донбасі. Також у міноборони не виключили спробу просування російських окупаційних військ углиб території України. Натомість Росія заявила, що переміщення її військ "не становить жодної загрози" . 

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