 Зеленський в Катарі обговорює з еміром будівництво доріг та енергетику | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2021

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Новини

Зеленський в Катарі обговорює з еміром будівництво доріг та енергетику

Володимир Зеленський та емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані обговорили участь цієї країни у "Великому будівництві" та розвитку українських портів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Катару зустрівся з еміром країни Тамімом бін Хамадом Аль Тані, повідомив офіс президента у понеділок, 5 квітня. Вони обговорили перспективи співпраці у сферах енергетики, продовольчої безпеки, інфраструктури та військово-технічної співпраці.

Також під час зустрічі йшлося про залучення інвестицій з Катару у будівництво доріг і мостів. Український президент висловив сподівання, що катарські компанії долучаться до проєктів "Великого будівництва" вже цього року. У сфері енергетики вони обговорили перспективи будівництва LNG-терміналу та диверсифікації джерел енергопостачання.

Зеленський також заявив про плани розвитку та модернізації мережі українських портів за сприяння Катару. "Ми раді, що катарська компанія QTerminals зайшла в концесію, зайшла в
український порт, можна сказати, в порти, тому що є зацікавленість у подальших кроках", - наголосив він. Окрім того, міністерство енергетики уклало з Катаром меморандум щодо його інвестицій у видобування газу в Україні і поставок скрапленого газу. 

В ЄС занепокоєні ситуацією в Україні

Тим часом в Євросоюзі посилюється занепокоєння щодо ситуації навколо України та Росії. Раніше цього дня глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що дуже занепокоєний через переміщення Росією її військ біля кордону з Україною та заявив про непохитну підтримку Україні.

Раніше МЗС Німеччини і Франції також висловили занепокоєння ситуацією на Донбасі та переміщеннями військ Росії на кордоні з Україною.

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Як відомо, президент України є верховним головнокомандувачем збройних сил України.

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