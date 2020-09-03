Концесія порту "Ольвія" - чи варто було віддавати компанії з Катару прибуткове підприємство?

Міністерство інфраструктури України оголосило конкурс на передачу в концесію майна державного підприємства "Стивідорна компанія "Ольвія" ще у вересні минулого року. Після місяців бюрократичних процедур 20 серпня був підписаний договір з катарською компанією QTerminals. Це перша пряма катарська інвестиція в економіку України, яка також є другою за обсягом після продажу "Криворіжсталі" за всю історію країни.

Однак чи варто було віддавати в концесію підприємство, яке і в державному управлінні було прибутковим? DW з'ясовувала, які зміни обіцяють катарські інвестори та як оцінюють концесію незалежні експерти.

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Знайомство з інвестором

Компанія QTerminals управляє найбільшим торговим портом Катару "Хамад", який був збудований у 2017 році за понад сім мільярдів доларів США. Минулого року QTerminals опрацювала 1,3 мільйона контейнерних вантажів, що на 300 тисяч більше, ніж було оброблено в Україні за той самий період усіма портовими операторами.

У відкритому доступі інформації про QTerminals небагато, тому DW спрямувала до Катару запит з проханням більш детально розповісти про компанію та причини приходу в Україну. Однак на час публікації статті відповіді на нього не отримала. Разом з тим в січні міністр транспорту та зв'язку Катару Джассім Сайф Ахмед аль-Сулайті заявляв, що концесія зміцнить економічну співпрацю його країни з українськими та міжнародними компаніями, тим самим підтримуючи цілі "Катарського національного бачення 2030", яке серед іншого передбачає розвиток конкурентоспроможної та диверсифікованої економіки.

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Голова Проєктного офісу з розвитку державно-приватного партнерства в інфраструктурі Spilno Тарас Бойчук розповів DW, що порт "Ольвія" буде першим для QTerminals досвідом за межами Катару. "Обрали Україну, на мою думку, через те, що у них є стратегічна ціль забезпечувати продовольчу безпеку Катару. А Україна - це найкраще місце, щоб це зробити. Я прогнозую збільшення для наших виробників експорту в Катар", - розповів він.

Суть концесії

Морський порт "Ольвія" розташований у Миколаївській області і включає в себе три підприємства. Це філія держпідприємства "Адміністрація морських портів України", державне підприємство "Стивідорна компанія "Ольвія" та приватна компанія "Євровнєшторг". Об'єктом концесії є не увесь порт, а лише майно державних підприємств. Період дії концесії триватиме 35 років, протягом яких QTerminals зобов'язується забезпечити належне функціонування порту та щорічно сплачуватиме концесійний платіж у розмірі щонайменше 80 мільйонів гривень з урахуванням індексації та 0,75 відсотка від чистого доходу. Як підкреслив міністр інфраструктури Владислав Криклій, це у 16 разів більше, ніж прибуток порту за минулий рік.

Крім того, QTerminals зобов'язалася вкласти кошти у розвиток інфраструктури Миколаєва - загалом 80 мільйонів гривень. За словами Бойчука, ці кошти підуть на будівництво тунелю під залізничною дорогою в Корабельному районі, що дасть змогу розвантажити місто. Також QTerminals повинна побудувати нові об'єкти нерухомості й універсальний перевалочний комплекс на території порту. Загалом за 35 років концесії планується залучити 17,3 мільярда гривень прямих інвестицій. Окрім того, у перші шість років QTerminals гарантує зберегти робочі місця і не знижувати працівникам заробітну платню. Майно, передане концесіонеру, залишається у державній власності та після завершення терміну дії договору передається державі з усіма об'єктами, побудованими інвестором.

Підписання угоди про концесію "Ольвії" за участі представників України та Катару, 20 серпня

Оптимальний шлях для інвестицій

Голова правління неурядової організації Growford Institute Віталій Ломакович вважає, що умови концесії дуже вигідні для України. "Концесійні зобов'язання можуть значно розширити потужності "Ольвії". На даному етапі держава не могла б вкласти такі кошти у розвиток порту. Рівень інвестицій в основні фонди зменшується. Зокрема, через недоступності кредитних ресурсів у національній валюті, а також через ризикованість кредитування держпідприємств", - зазначив він у розмові з DW.

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У перевагах держави від передачі "Ольвії" в концесію переконує і Володимир Яремко, радник юридичної фірми Sayenko Kharenko, яка супроводжувала підписання концесійного договору. "Фактично, вона залишається власником та отримує плату за довгострокову оренду, ще й із солідними інвестиційними зобов'язаннями. Звісно, держава й сама може розвивати той чи інший порт. Однак досвід занепаду численних державних підприємств, зокрема, й у портовій сфері, підтверджує, що це практично нереально робити ефективно в сучасних українських реаліях", - вважає він.

Іспит на некорумпованість

Перед тим, як дати державі розвивати порт самостійно, в Україні необхідно реформувати судову і правоохоронну системи і значно просунутися в боротьбі з корупцією, зауважив директор напрямку "Інфраструктура" Українського інституту майбутнього Володимир Шульмейстр. Водночас, за його словами, передача порту в концесію була здійснена не найкращим чином. "Порт можна було розділити на зони і здавати їх під окремого концесіонера. Тоді можна було б зробити пул концесійних районів і отримати більше грошей", - вважає він. Не дивлячись на це, концесія "Ольвії" буде одним із прикладів, які влада показуватиме, щоб привабити інших інвесторів, переконаний Шульмейстр.

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Головне - не заважати інвесторам та не створювати бюрократичних перепон, зауважив керівник практики морського права юридичної фірми "АНК" Артем Волков. "Як відомо, у катарців нульова толерантність до корупції, адже ключові бізнеси в Катарі належать державі. Тому укладання концесійного договору з QTerminals - це, у першу чергу, іспит для українських чиновників, за результатами якого будуть спостерігати як міжнародні інвестори, так і кредитори", - підкреслив експерт.