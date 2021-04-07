У Кремлі лякають "заморожуванням" конфлікту на Донбасі

У Кремлі стверджують, що за умови виконання Україною своєї частини мінських домовленостей конфлікт на Донбасі можна врегулювати упродовж року, в іншому ж разі він буде заморожений. Про це у четвер, 8 серпня, на одному із форумів у Москві заявив заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який є ключовим переговірником Кремля з питання врегулювання на Донбасі.

"Вважаю, що конфлікт може бути врегульовано за рік, якщо діяти послідовно, дотримуватися раніше досягнутих домовленостей. Якщо ж нескінченно віддалятися, як це робить Україна, то, боюся, що це призведе до заморожування конфлікту", - сказав Козак, цитує інформагенція "Інтерфакс".

При цьому заступник керівника адміністрації російського президента стверджує, що Росія намагалася допомогти Україні у врегулюванні конфлікту на Донбасі відповідно до мінських домовленостей, однак Київ не забажав приймати цю допомогу.

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За словами Дмитра Козака, з огляду на внутрішні проблеми керівництво України займає позицію "виснажливих нескінченних переговорів без результату", а партнери в "нормандському форматі" (Німеччина та Франція. - Ред.), мовляв, теж рухаються в цьому фарватері.

Зневажливі слова про керівництво України

Заступник керівника адміністрації російського президента також заявив, що не вважає, нібито у Києва є реальні наміри розгорнути повномасштабні бойові дії на Донбасі. "Це радше піар-дії, які супроводжуються імітацією воєнної загрози, швидше за все, якихось реальних намірів розв'язати повномасштабну війну немає", - каже Козак.

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Він стверджує, що команда президента України Володимира Зеленського потрапила у скрутну внутрішньополітичну ситуацію, пов'язану із паданням рейтингу президента, розвалом фракції партії "Слуга народу", а також чварами між представниками бізнесової та політичної еліти.

Російський чиновник також дещо зневажливо відгукнувся на адресу українського керівництва, мовляв, команда "Квартал 95" вирішила поставити виставу під назвою "воєнна загроза". За словами Козака, українське керівництво не має великого політичного досвіду, а тому може "загратися". "Я не приховую цього, я завжди кажу, що вони - діти з сірниками. І коли у них щось там випадково спалахне - теж передбачити складно", - стверджує Козак.

Він також пригрозив, що реалізація планів Києва щодо вступу в НАТО стане "початком розвалу України".

Нагадаємо, напередодні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов запевнив, що Київ не має наміру повертати окуповані території на Донбасі силою, а посилення військової присутності Росії біля кордону з Україною пояснив внутрішніми проблеми російської влади та пошуком зовнішнього ворога.

Берлін та Париж неодноразово вказували на необхідність виконання Москвою та сепаратистськими утвореннями своєї частини мінських домовленостей для досягнення прогресу з врегулювання на Донбасі.