 На засіданні ТКГ не змогли узгодити заяву щодо режиму припинення вогню | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2021

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На засіданні ТКГ не змогли узгодити заяву щодо режиму припинення вогню

На екстреному засідані ТКГ сторони підтвердили прихильність дотриманню режиму припинення вогню на Донбасі, але не змогли узгодити текст спільної заяви. Київ та Москва обмінюються звинуваченнями.

Український військовий на Донбасі

Український військовий на Донбасі

На екстреному засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання на Донбасі, яке відбулося у середу, 7 квітня, в режимі відеоконференції сторони підтвердили прихильність дотриманню режиму припинення вогню, однак не змогли узгодити текст спільної заяви. Про це в коментарі інформагентству "Інтерфакс-Україна" за підсумками засідання повідомив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. За його словами, підтримку режиму припинення вогню не вдалося документально зафіксувати через позицію Росії і представників ОРДЛО.

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"Говорили шість годин. Усі сторони погодилися, що не існує жодних перешкод для повернення до дотримання режиму повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Дебати почалися навколо тексту спільної заяви. Росія і ОРДЛО чіплялися до окремих слів тексту, запропонованого послом ОБСЄ з питань безпеки (Яшаром Халітом. – Ред.) Чевіком. Документально спільної заяви підписати не вдалося, не дивлячись навіть на готовність до компромісів щодо текстового проєкту заяви, що задовольнила усіх", - зазначив Арестович.

За його словами, на наступному засіданні сторони мають продовжити обговорення додаткових заходів з контролю за режимом припинення вогню, узгодженим у липні минулого року.

Закиди на адресу Києва від представника Москви

Тим часом представник Росії на переговорах Борис Гризлов стверджує, що на засіданні 7 квітня Київ погодився виконувати взяті на себе зобов'язання стосовно недопущення самовільного відкриття вогню у відповідь на лінії розмежування солдатами Збройних сил України.

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За словами Гризлова, таким чином "українська сторона нарешті, через вісім місяців, зробила перший крок до дотримання режиму припинення вогню".  Як стверджує російський представник, "Україна публічно заявила про свою прихильність заходам із припинення вогню без жодних спотворень та інтерпретацій".

За словами Гризлова, засідання тривало чотири години, а узгодити текст спільної заяви не вдалося через спроби Києва спотворити раніше досягнуті домовленості про припинення вогню.

Екстрене засідання ТКГ

Напередодні глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук надіслав ноту спеціальній представниці чинного голови ОБСЄ з врегулювання ситуації на Донбасі Гайді Ґрау (Heidi Grau) про скликання позачергового екстреного засідання ТКГ у зв'язку із загибеллю за минулий тиждень трьох українських військовослужбовців і пораненням цивільної особи в населеному пункті Красногорівка Донецької області.

Наступне засідання ТКГ за планом має відбутися 14 квітня.

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