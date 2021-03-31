Україна ініціює екстрене засідання ТКГ

Українська сторона ініціює екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ), повідомила у вівторок, 6 квітня, українська делегація для участі у ТКГ у соцмережі Facebook.

Читайте також: Столтенберг обговорив з Зеленським дії Росії і запевнив у підтримці

З моменту минулого засідання 30 березня внаслідок обстрілу позицій Збройних Сил України був поранений мирний житель Красногорівки Донецької області. Крім того, в результаті прицільного вогню противника (зокрема, і снайперського) загинули три військовослужбовці Збройних Сил України та ще четверо отримали бойові поранення і травми, йдеться у повідомленні української делегації у ТКГ.

Ці грубі порушення режиму припинення вогню відбулися на тлі безпрецедентного посилення військ Російської Федерації поблизу державного кордону України, наголошується у повідомленні.

Глава української делегації Леонід Кравчук звернувся до керівництва ОБСЄ підтримати ініціативу України про скликання екстреної зустрічі Тристоронньої контактної групи для обговорення питань щодо "негайного вжиття рішучих заходів з відновлення режиму припинення вогню і повернення до суворого виконання домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року".

Речник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", що погодження дати позачергового засідання ТКГ залежатиме від позиції ОБСЄ. Наступне засідання ТКГ за планом мало відбутися 14 квітня.

Минулої доби, за даними штабу ООС, внаслідок обстрілу проросійських бойовиків на Донбасі загинули двоє українських військових. 26 березня загинули четверо військових.

Читайте також: Військо РФ біля кордону з Україною: що відбувається і які можуть бути наслідки

Як повідомлялося, Державний департамент США висловлив стурбованість пересуванням російських військ біля кордонів України та звернувся до Москви за поясненнями.

Днями глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що дуже занепокоєний через переміщення Росією її військ біля кордону з Україною та заявив про непохитну підтримку України з боку ЄС. Як повідомлялося, МЗС Німеччини і Франції також висловили занепокоєння через ситуацію на Донбасі та переміщення військ Росії на кордоні з Україною.

Читайте також: Німеччина і Франція занепокоєні через порушення перемир'я на Донбасі