Україна шукатиме інше місто замість Мінська для переговорів ТКГ - Резніков

Українська делегація в Тристоронній контактній групі, після завершення карантину, не поїде на переговори щодо Донбасу до Мінська через "ворожу риторику Білорусі" щодо України, заявив віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Ми категорично повідомили, що не братимемо участі в засіданнях ТКГ, якщо раптом завершиться карантин і буде запропоновано продовжити консультації, як і раніше, в Мінську. Ми пояснили, що українська делегація не направлятиме своїх членів до Мінська для зустрічей в реальному житті. Все одно доведеться шукати для зустрічей іншу країну й інше місто", - сказав міністр в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV у понеділок увечері, 5 квітня, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

За словами Резнікова, Білорусь перебуває під впливом Російської Федерації і в Києві "немає довіри до цієї країни".

Як повідомлялося, у ЄС наприкіці лютого ухвалили рішення подовжити до 28 лютого 2022 року санкції щодо високопосадовців, відповідальних за жорстокі репресії і залякування мирних демонстрантів, представників опозиції і журналістів у Білорусі, а також осіб, відповідальних за фальсифікацію результатів виборів у Білорусі.

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