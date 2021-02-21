Євросоюз на рік продовжив санкції щодо Білорусі

Рада Європейського Союзу у четвер, 25 лютого, ухвалила рішення подовжити дію санкцій щодо Білорусі до 28 лютого 2022 року.

"Сьогодні Рада постановила продовжити до 28 лютого 2022 року обмежувальні заходи щодо високопосадовців, відповідальних за жорстокі репресії і залякування мирних демонстрантів, представників опозиції і журналістів у Білорусі, а також осіб, відповідальних за фальсифікацію результатів виборів", - йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС,

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У повідомленні вказується, що санкції ЄС також націлені на "економічних суб'єктів, великих бізнесменів і компанії, які отримують вигоду від режиму Олександра Лукашенка і/або підтримують його".

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У Раді ЄС заявили, що Євросоюз, "з огляду на тривалу неповагу до основних свобод і прав людини, а також репресії щодо білоруського народу і громадянського суспільства з боку влади", розгляне можливість подальших санкцій, а також продовжить надавати підтримку громадянському суспільству і незалежним ЗМІ Білорусі.

Санкції ЄС щодо Білорусі

Євросоюз ввів санкції щодо Білорусі в жовтні 2020 року за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протестів. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. 17 грудня Рада ЄС схвалила наступне розширення санкцій проти режиму Лукашенка - візові та майнові заборони щодо ще 29 фізичних осіб, а також вперше - проти цілої низки підприємств.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Послання для Лукашенка Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Біло-червоно-білий прапор як символ протестів Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Як використовують головний символ протесту в Білорусі Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Мирна революція в кожному дворі Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Мінські "діджеї змін" В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Одяг на балконі - з політичним підтекстом Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Назви ЗМІ - на сміттєвих баках На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Написи на стінах - популярна форма протесту Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Колективні графіті Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Політична боротьба на рівні символів Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Протести в Білорусі тривають Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка. Автор: Наталія Позднякова

