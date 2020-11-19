 Євросоюз переходить до нового рівня санкцій проти Лукашенка | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Євросоюз переходить до нового рівня санкцій проти Лукашенка

Міністри закордонних справ Євросоюзу вирішили почати підготовку третього пакета санкцій проти Мінська через те, що ситуація в Білорусі лише погіршується. Чим ці санкції відрізнятимуться від попередніх?

Силовики в Білорусі розганяють акції протесту з усе більшою жорстокістю

Силовики в Білорусі розганяють акції протесту з усе більшою жорстокістю

Незважаючи на всі заклики з боку Євросоюзу, на запровадження ним санкцій і призупинення співпраці, Олександр Лукашенко не йде на діалог з протестувальниками, й ситуація в Білорусі лише погіршується. Що ЄС ще може зробити, щоб вплинути на владу в Мінську? Це питання стало одним з центральних на відеоконференції міністрів закордонних справ 27 держав об'єднання, яка відбулася 19 листопада.

У ЄС не побачили жодного позитивного сигналу від Лукашенка

"Ситуація в Білорусі продовжує погіршуватися. Репресії з боку режиму Лукашенка проти народу не припинилися", - заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель за підсумками відеоконференції, на якій він головував. За його словами, в усіх столицях країн Євросоюзу "не побачили жодного позитивного сигналу з боку режиму Лукашенка", який і далі відмовляється від будь-яких контактів з ЄС та не бажає приймати місію, яку ОБСЄ запропонувала спрямувати для посередництва.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель (фото з архіву)

"Сьогодні ми домовилися підготувати наступний раунд санкцій у відповідь на жорстокість влади та на підтримку демократичних прав білорусів. Ці санкції стосуватимуться не лише окремих осіб, але також і організацій, підприємств і фірм", - додав Боррель.

Як відомо, у жовтня Євросоюз запровадив санкції проти 40 осіб, яких він вважає відповідальними за фальсифікацію президентських виборів у Білорусі 9 серпня та за репресії проти учасників демонстрацій, які почалися після цього. У листопаді список виріс до 55 осіб. До нього потрапив і сам Лукашенко, якого ЄС більше не визнає президентом Білорусі через фальсифікацію виборів. "Під санкціями вже більше 50 осіб. Колись ми вичерпаємо список людей, проти яких можна буде запровадити санкції. І тепер ми повинні перейти до більш чутливих питань, а саме запровадження санкцій проти компаній", - пояснив Боррель.

Білоруси вшановують пам'ять Романа Бондаренка, який помер після побиття силовиками у штатському

Білоруси вшановують пам'ять Романа Бондаренка, який помер після побиття силовиками у штатському

Економічні санкції ЄС проти Мінська

Запровадження нових санкцій стане розворотом у політиці Євросоюзу щодо Білорусі. Адже досі в Брюсселі наголошували, що не хочуть запроваджувати економічні санкції, аби не нашкодити таким чином звичайним білорусам та економіці країни, яка й так перебуває не у кращому стані. Втім, більш жорстокі розгони демонстрацій і загибель мінчанина Романа Бондаренка після побиття силовиками у штатському, змінили підхід ЄС.

Слід розрізняти два види економічних санкцій. Найбільш потужні заходи - це секторальні санкції, які діють, наприклад, проти військово-промислового комплексу Росії за її дії проти України. Про такі широкі заходи щодо Білорусі зараз не йдеться. Натомість обговорюються точкові заходи проти конкретних підприємств. На практиці усім компаніям і особам з ЄС буде заборонено вести будь-яку діяльність з білоруськими фірмами зі списку. З ними не можна буде ні торгувати, ні укладати угоди, ні інвестувати в них. Відповідаючи на запитання кореспондента DW, Боррель наголосив, що такі санкції "вплинуть на можливість (цих підприємств. - Ред.) вести нормальну економічну діяльність".

Коли будуть нові санкції ЄС щодо Білорусі?

Після цього рішення міністрів держави-члени ЄС пропонуватимуть прізвища осіб та назви підприємств, які би вони хотіли внести у санкційний список. Національні уряди відповідальні й за підготовку доказів, які обґрунтовують їхні пропозиції.

Скільки прізвищ і компаній потраплять під санкції, зараз невідомо. Утім, Боррель натякнув, що список може бути довшим, порівняно з тим, який Євросоюз уже затвердив: "(Міністри. - Ред.) попросили держави-члени зробити таку кількість пропозицій, яку вони вважатимуть адекватною". Коли нові санкції ухвалять, також невідомо. Зазвичай на це потрібні кілька тижнів. Але Боррель пообіцяв, що його підлеглі опрацюють пропозиції якомога швидше. Глава дипломатії ЄС наголосив, що ухвалення санкцій "буде ще одним рішучим сигналом, що ЄС не відступиться, коли йдеться про репресії проти народу Білорусі та порушення його фундаментальних прав".

Дивитись відео 01:20

Протести у Білорусі: силовики Лукашенка нахабнішають (08.11.2020)

А міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) додав: "Ми віримо, що санкції - належний засіб посилити тиск на відповідальних за насильство на вулицях і за фальсифікацію виборів, але також і на тих, хто послідовно перешкоджає початку інклюзивного діалогу, який дуже необхідний".

ЄС переглядає відносини з Білоруссю

Утім, санкції - не єдиний засіб, над яким працює Євросоюз. У четвер Боррель також повідомив про завершення роботи над доповіддю про повний перегляд відносин між ЄС і Білоруссю. Документ передали всім державам об'єднання. Вони його вивчать і на наступному засідання Ради ЄС із закордонних справ, запланованому на 7 грудня, міністри ухвалять рішення щодо нього.

Зокрема у доповіді говориться про призупинення всіх контактів і співробітництва, за винятком тих випадків, коли це може принести користь народу Білорусі чи відповідає інтересам ЄС. Боррель додав, що у доповіді міститься і пропозиція, як зберегти діалог з прав людини з Мінськом. Нагадаємо, днями про його призупинення заявив глава МЗС Білорусі Володимир Макей. "Після того, як я побачив сьогоднішні настрої та атмосферу, я впевнений, що міністри погодяться ухвалити всі заходи з доповіді", - зауважив Боррель.

Він також запевнив, що всі гроші, передбачені Євросоюзом для Білорусі, будуть спрямовуватися лише через громадянське суспільство та міжнародні організації. "Зараз ми не можемо надати вам вичерпну відповідь, які канали ми використовуємо. Але будьте певні, що жодний євро з грошей Євросоюзу не потрапить до рук уряду Білорусі", - запевнив Боррель.

  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Послання для Лукашенка

    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


Також за темою

Weißrussland Belarus Alexander Lukaschenko Innere Sicherheit

У ЄС погодили нові санкції проти поплічників Лукашенка 19.11.2020

Санкції цього разу будуть накладені як на фізичних, так і на юридичних осіб, які наближені до Олександра Лукашенка.

Weißrussland | Belarus Minsk | Proteste Polizei Festnahmen

Протести в Білорусі: правозахисники повідомляють про понад 800 затриманих 08.11.2020

За даними правозахисного центру "Вясна", кількість затриманих осіб під час недільного протесту в Мінську та інших білоруських містах становить понад 800.

Weißrussland Belarus Alexander Lukaschenko Innere Sicherheit

ЄС запроваджує санкції щодо Олександра Лукашенка 04.11.2020

ЄС запустив процедуру встановлення обмежувальних заходів щодо Олександра Лукашенка та ще 14 білоруських посадовців. Рішення набуде чинності наприкінці тижня.

Реклама

Докладно

Силовики в Білорусі розганяють акції протесту з усе більшою жорстокістю

Євросоюз переходить до нового рівня санкцій проти Лукашенка

Міністри закордонних справ Євросоюзу вирішили почати підготовку третього пакета санкцій проти Мінська.  

Joe Biden USA Porträt

Що Байден планує робити з "Північним потоком-2" (відео)

Трамп підтримував санкції проти російсько-європейського газогону. Чого чекати від нового керівника Білого дому Байдена?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  