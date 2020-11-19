Євросоюз переходить до нового рівня санкцій проти Лукашенка

Незважаючи на всі заклики з боку Євросоюзу, на запровадження ним санкцій і призупинення співпраці, Олександр Лукашенко не йде на діалог з протестувальниками, й ситуація в Білорусі лише погіршується. Що ЄС ще може зробити, щоб вплинути на владу в Мінську? Це питання стало одним з центральних на відеоконференції міністрів закордонних справ 27 держав об'єднання, яка відбулася 19 листопада.

У ЄС не побачили жодного позитивного сигналу від Лукашенка

"Ситуація в Білорусі продовжує погіршуватися. Репресії з боку режиму Лукашенка проти народу не припинилися", - заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель за підсумками відеоконференції, на якій він головував. За його словами, в усіх столицях країн Євросоюзу "не побачили жодного позитивного сигналу з боку режиму Лукашенка", який і далі відмовляється від будь-яких контактів з ЄС та не бажає приймати місію, яку ОБСЄ запропонувала спрямувати для посередництва.

Жозеп Боррель (фото з архіву)

"Сьогодні ми домовилися підготувати наступний раунд санкцій у відповідь на жорстокість влади та на підтримку демократичних прав білорусів. Ці санкції стосуватимуться не лише окремих осіб, але також і організацій, підприємств і фірм", - додав Боррель.

Як відомо, у жовтня Євросоюз запровадив санкції проти 40 осіб, яких він вважає відповідальними за фальсифікацію президентських виборів у Білорусі 9 серпня та за репресії проти учасників демонстрацій, які почалися після цього. У листопаді список виріс до 55 осіб. До нього потрапив і сам Лукашенко, якого ЄС більше не визнає президентом Білорусі через фальсифікацію виборів. "Під санкціями вже більше 50 осіб. Колись ми вичерпаємо список людей, проти яких можна буде запровадити санкції. І тепер ми повинні перейти до більш чутливих питань, а саме запровадження санкцій проти компаній", - пояснив Боррель.

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Економічні санкції ЄС проти Мінська

Запровадження нових санкцій стане розворотом у політиці Євросоюзу щодо Білорусі. Адже досі в Брюсселі наголошували, що не хочуть запроваджувати економічні санкції, аби не нашкодити таким чином звичайним білорусам та економіці країни, яка й так перебуває не у кращому стані. Втім, більш жорстокі розгони демонстрацій і загибель мінчанина Романа Бондаренка після побиття силовиками у штатському, змінили підхід ЄС.

Слід розрізняти два види економічних санкцій. Найбільш потужні заходи - це секторальні санкції, які діють, наприклад, проти військово-промислового комплексу Росії за її дії проти України. Про такі широкі заходи щодо Білорусі зараз не йдеться. Натомість обговорюються точкові заходи проти конкретних підприємств. На практиці усім компаніям і особам з ЄС буде заборонено вести будь-яку діяльність з білоруськими фірмами зі списку. З ними не можна буде ні торгувати, ні укладати угоди, ні інвестувати в них. Відповідаючи на запитання кореспондента DW, Боррель наголосив, що такі санкції "вплинуть на можливість (цих підприємств. - Ред.) вести нормальну економічну діяльність".

Коли будуть нові санкції ЄС щодо Білорусі?

Після цього рішення міністрів держави-члени ЄС пропонуватимуть прізвища осіб та назви підприємств, які би вони хотіли внести у санкційний список. Національні уряди відповідальні й за підготовку доказів, які обґрунтовують їхні пропозиції.

Скільки прізвищ і компаній потраплять під санкції, зараз невідомо. Утім, Боррель натякнув, що список може бути довшим, порівняно з тим, який Євросоюз уже затвердив: "(Міністри. - Ред.) попросили держави-члени зробити таку кількість пропозицій, яку вони вважатимуть адекватною". Коли нові санкції ухвалять, також невідомо. Зазвичай на це потрібні кілька тижнів. Але Боррель пообіцяв, що його підлеглі опрацюють пропозиції якомога швидше. Глава дипломатії ЄС наголосив, що ухвалення санкцій "буде ще одним рішучим сигналом, що ЄС не відступиться, коли йдеться про репресії проти народу Білорусі та порушення його фундаментальних прав".

Дивитись відео 01:20 Поділитись Протести у Білорусі: силовики Лукашенка нахабнішають (08.11.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3l21h Протести у Білорусі: силовики Лукашенка нахабнішають (08.11.2020)

А міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) додав: "Ми віримо, що санкції - належний засіб посилити тиск на відповідальних за насильство на вулицях і за фальсифікацію виборів, але також і на тих, хто послідовно перешкоджає початку інклюзивного діалогу, який дуже необхідний".

ЄС переглядає відносини з Білоруссю

Утім, санкції - не єдиний засіб, над яким працює Євросоюз. У четвер Боррель також повідомив про завершення роботи над доповіддю про повний перегляд відносин між ЄС і Білоруссю. Документ передали всім державам об'єднання. Вони його вивчать і на наступному засідання Ради ЄС із закордонних справ, запланованому на 7 грудня, міністри ухвалять рішення щодо нього.

Зокрема у доповіді говориться про призупинення всіх контактів і співробітництва, за винятком тих випадків, коли це може принести користь народу Білорусі чи відповідає інтересам ЄС. Боррель додав, що у доповіді міститься і пропозиція, як зберегти діалог з прав людини з Мінськом. Нагадаємо, днями про його призупинення заявив глава МЗС Білорусі Володимир Макей. "Після того, як я побачив сьогоднішні настрої та атмосферу, я впевнений, що міністри погодяться ухвалити всі заходи з доповіді", - зауважив Боррель.

Він також запевнив, що всі гроші, передбачені Євросоюзом для Білорусі, будуть спрямовуватися лише через громадянське суспільство та міжнародні організації. "Зараз ми не можемо надати вам вичерпну відповідь, які канали ми використовуємо. Але будьте певні, що жодний євро з грошей Євросоюзу не потрапить до рук уряду Білорусі", - запевнив Боррель.