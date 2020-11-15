Протести у Білорусі: понад 700 затриманих, акцію у Мінську розігнали

У столиці Білорусі Мінську знову відбулися затримання силовиками учасників акцій протесту опозиції. У неділю, 15 листопада, білоруські силовики оточили натовп мітингарів, що зібрався поблизу імпровізованого меморіалу пам'яті на честь загиблого демонстранта Романа Бондаренка, який помер цього тижня унаслідок побиття.
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Силовики спочатку оточили натовп людей, котрий прийшов до меморіалу, а потім стали зривати плакати і прапори, розбиваюти лампадки на імпровізованому меморіалі пам'яті. Десятки людей відвели в автозаки, затримання проводилися досить жорстко, тож є постраждалі. Крім того, для розгону мітингу силовики застосували світлошумові гранати.
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Згодом Telegram-канал "Країна для життя" закликав жителів Мінська відновити народний меморіал пам'яті Романа Бондаренка у дворі, що отримав назву "Площа змін".
Понад пів тисячі затримань по всій країні
Тим часом правозахисний центр "Вясна" опублікував список понад 700 імен затриманих під час недільних протестах в Мінську, Гродно, Полоцьку, Молодечно, Бобруйську та інших містах. Деякі із затриманих вже відпущені. Список затриманних постійно актуалізується.
Відбулися також затримання 17 журналістів, про що повідомила "Білоруська асоціація журналістів". Серед затриманих опинився й білоруський видавець Борис Пастернак. Він відомий тим, що видавав твори Світлани Алексієвич, Михайла Жванецького, Олександра Солженіцина, Олега Павлова, Олександра Чудакова і багатьох інших. Про затримання видавця повідомив письменник Саша Філіпенко, книги якого так само видавав затриманий Пастернак. Згодом Пастернак був відпущений силовиками, повідомила його донька Євгенія.
Протести у Білорусі
Нагадаємо, що в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту незгодних з підсумками виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, який обіймає посаду глави Білорусі з 1994 року.
За минулі місяці силовики неодноразово виявляли безпрецедентну жорстокість при придушенні народних виступів. При цьому офіційний Мінськ говорить лише про трьох загиблих внаслідок жорстоких дій проти протестувальників. Світлана Тихановська, яку багато білорусів вважають справжньою переможницею на виборах, через тиск влади була змушена покинути Білорусь.
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Європейський Союз у жовтні запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. До списку санкцій потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також весь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала владу Білорусі провести нові вибори президента, що відповідають міжнародним стандартам.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
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Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.
Автор: Наталія Позднякова