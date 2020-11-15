Протести у Білорусі: понад 700 затриманих, акцію у Мінську розігнали

У столиці Білорусі Мінську знову відбулися затримання силовиками учасників акцій протесту опозиції. У неділю, 15 листопада, білоруські силовики оточили натовп мітингарів, що зібрався поблизу імпровізованого меморіалу пам'яті на честь загиблого демонстранта Романа Бондаренка, який помер цього тижня унаслідок побиття.

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Силовики спочатку оточили натовп людей, котрий прийшов до меморіалу, а потім стали зривати плакати і прапори, розбиваюти лампадки на імпровізованому меморіалі пам'яті. Десятки людей відвели в автозаки, затримання проводилися досить жорстко, тож є постраждалі. Крім того, для розгону мітингу силовики застосували світлошумові гранати.

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Згодом Telegram-канал "Країна для життя" закликав жителів Мінська відновити народний меморіал пам'яті Романа Бондаренка у дворі, що отримав назву "Площа змін".

Понад пів тисячі затримань по всій країні

Тим часом правозахисний центр "Вясна" опублікував список понад 700 імен затриманих під час недільних протестах в Мінську, Гродно, Полоцьку, Молодечно, Бобруйську та інших містах. Деякі із затриманих вже відпущені. Список затриманних постійно актуалізується.

Відбулися також затримання 17 журналістів, про що повідомила "Білоруська асоціація журналістів". Серед затриманих опинився й білоруський видавець Борис Пастернак. Він відомий тим, що видавав твори Світлани Алексієвич, Михайла Жванецького, Олександра Солженіцина, Олега Павлова, Олександра Чудакова і багатьох інших. Про затримання видавця повідомив письменник Саша Філіпенко, книги якого так само видавав затриманий Пастернак. Згодом Пастернак був відпущений силовиками, повідомила його донька Євгенія.

Протести у Білорусі

Нагадаємо, що в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту незгодних з підсумками виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, який обіймає посаду глави Білорусі з 1994 року.

За минулі місяці силовики неодноразово виявляли безпрецедентну жорстокість при придушенні народних виступів. При цьому офіційний Мінськ говорить лише про трьох загиблих внаслідок жорстоких дій проти протестувальників. Світлана Тихановська, яку багато білорусів вважають справжньою переможницею на виборах, через тиск влади була змушена покинути Білорусь.

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Європейський Союз у жовтні запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. До списку санкцій потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також весь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала владу Білорусі провести нові вибори президента, що відповідають міжнародним стандартам.