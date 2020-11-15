 Протести у Білорусі: понад 700 затриманих, акцію у Мінську розігнали | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Протести у Білорусі: понад 700 затриманих, акцію у Мінську розігнали

Силовики оточили в Мінську "Площу змін" і затримали мітингарів, що зібралися на ній. Серед затриманих опинилися й журналісти.

Силовики й учасники акції протесту в Мінську, 15 листопада 2020 року

Силовики й учасники акції протесту в Мінську, 15 листопада 2020 року

У столиці Білорусі Мінську знову відбулися затримання силовиками учасників акцій протесту опозиції. У неділю, 15 листопада, білоруські силовики оточили натовп мітингарів, що зібрався поблизу імпровізованого меморіалу пам'яті на честь загиблого демонстранта Романа Бондаренка, який помер цього тижня унаслідок побиття.

Читайте також: Мінськ перед протестами: влада обмежує доступ до інтернету і стягує спецтехніку

Силовики спочатку оточили натовп людей, котрий прийшов до меморіалу, а потім стали зривати плакати і прапори, розбиваюти лампадки на імпровізованому меморіалі пам'яті. Десятки людей відвели в автозаки, затримання проводилися досить жорстко, тож є постраждалі. Крім того, для розгону мітингу силовики застосували світлошумові гранати.

Читайте також: Мінські "ассанжі": як двоє білорусів живуть у шведському посольстві

Згодом Telegram-канал "Країна для життя" закликав жителів Мінська відновити народний меморіал пам'яті Романа Бондаренка у дворі, що отримав назву "Площа змін".

Понад пів тисячі затримань по всій країні

Тим часом правозахисний центр "Вясна" опублікував список понад 700 імен затриманих під час недільних протестах в Мінську, Гродно, Полоцьку, Молодечно, Бобруйську та інших містах. Деякі із затриманих вже відпущені. Список затриманних постійно актуалізується.

Відбулися також затримання 17 журналістів, про що повідомила "Білоруська асоціація журналістів". Серед затриманих опинився й білоруський видавець Борис Пастернак. Він відомий тим, що видавав твори Світлани Алексієвич, Михайла Жванецького, Олександра Солженіцина, Олега Павлова, Олександра Чудакова і багатьох інших. Про затримання видавця повідомив письменник Саша Філіпенко, книги якого так само видавав затриманий Пастернак. Згодом Пастернак був відпущений силовиками, повідомила його донька Євгенія. 

Протести у Білорусі

Нагадаємо, що в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту незгодних з підсумками виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, який обіймає посаду глави Білорусі з 1994 року.

За минулі місяці силовики неодноразово виявляли безпрецедентну жорстокість при придушенні народних виступів. При цьому офіційний Мінськ говорить лише про трьох загиблих внаслідок жорстоких дій проти протестувальників. Світлана Тихановська, яку багато білорусів вважають справжньою переможницею на виборах, через тиск влади була змушена покинути Білорусь.

Читайте також:Тихановська оголосила про створення в Білорусі народного трибуналу

Європейський Союз у жовтні запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. До списку санкцій потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також весь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала владу Білорусі провести нові вибори президента, що відповідають міжнародним стандартам.

  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Послання для Лукашенка

    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


 

DW.COM

Тихановська закликає ЄС посилити санкції проти Білорусі

Євросоюз має розширити санкції проти Білорусі, зокрема, й проти держпідприємств, котрі підтримують Олександра Лукашенка, вважає колишня кандидатка в президенти Білорусії Світлана Тихановська.  

Також за темою

March of the Brave protest event in Minsk, Belarus

Протести в Білорусі: затримані понад 230 людей, є постраждалі 15.11.2020

Акції протесту в Білорусі щойно почались, а силовики затримали вже понад 230 протестувальників. Міліція застосовує проти людей електрошокери, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Weißrussland | Belarus Minsk | Proteste Polizei Festnahmen

Протести в Білорусі: правозахисники повідомляють про понад 800 затриманих 08.11.2020

За даними правозахисного центру "Вясна", кількість затриманих осіб під час недільного протесту в Мінську та інших білоруських містах становить понад 800.

Weißrussland | Polizeigewalt in Minsk

Мінські "ассанжі": як двоє білорусів живуть у шведському посольстві 15.11.2020

Читання новин, заняття спортом та надії на відставку Лукашенка - як батько й син Кузнечики два місяці живуть у посольстві Швеції в Мінську.

Реклама

Докладно

Розгін демонстрантів у Вітебську, на землі - Віталій Кузнечик

Як двоє білорусів живуть у шведському посольстві

Батько і син Кузнечики два місяці живуть у посольстві Швеції в Мінську. Чого вони домагаються?  

Енергетичний проєкт Олександра Лукашенка викликає лише страх в екологів та сусідів Білорусі

"Ядерний" Лукашенко шукає покупця для електроенергії (відео)

Білоруська АЕС вже виробляє електроенергію. Але кому її продавати? Уходять навіть старі клієнти. А як щодо України?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  