Протести в Білорусі: затримані понад 230 людей, є постраждалі

На акціях протесту у неділю, 15 листопада, проти правителя Білорусі Олександра Лукашенка силовики вкотре застосували силу проти мирних демонстрантів.

На опублікованих Telegram-каналами відео початку протестів видно, як силовики застосовують сльозогінний газ і силу проти людей, а також кидають у їхній бік світлошумові гранати. Крім того, повідомляється про застосування електрошокерів проти мирних протестувальників. Внаслідок цих жорстких дій декілька людей постраждали, їхня кількість наразі невідома.

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За даними правозахисного центру "Вясна", станом на 15 годину за місцевим часом силовики затримали понад 230 учасників протесту, серед яких і кореспонденти, які працювали під час демонстрацій. Більшість людей затримали у Мінську. Протести проходять як у столиці Білорусі, так і в Гродно, Бобруйську, Могилеві, Пінську, Барановичах, Новополоцьку, Вітебську, Бресті.

Раніше цього дня влада обмежила доступ до інтернету і стягнула спецтехніку до центру Мінська.

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Протести і жорстокість силовиків у Білорусі

У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту незгодних з підсумками виборів президента, на яких переможцем був оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року.

За минулі місяці силовики неодноразово виявляли безпрецедентну жорстокість при придушенні народних виступів. При цьому офіційний Мінськ говорить лише про трьох загиблих внаслідок жорстоких дій проти протестувальників. Світлана Тихановська, яку багато білорусів вважають справжньою переможницею на виборах, через тиск влади була змушена покинути Білорусь.

Європейський Союз у жовтні запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. До списку санкцій потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також весь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала владу Білорусі провести нові вибори президента, що відповідають міжнародним стандартам.

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