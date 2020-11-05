 ЄС запровадив санкції щодо Олександра Лукашенка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2020

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Новини

ЄС запровадив санкції щодо Олександра Лукашенка

Олександру Лукашенку, його сину Віктору та 13-ом білоруським посадовцям обмежено в'їзд до ЄС.

Олександр Лукашенко (ц)

Олександр Лукашенко (ц)

Рада ЄС затвердила погоджене раніше запровадження санкцій щодо правителя Білорусі Олександра Лукашенка та ще 14 білоруських посадовців. Відповідне рішення ухвалено в п'ятницю, 6 листопада, його текст опублікований цього ж дня у "Офіційному бюлетені" Євросоюзу. У санкційному списку також син Олександра Лукашенка - Віктор, котрий нині обіймає посаду помічника президента Білорусі з питань національної безпеки, голова адміністрації президента Білорусі Ігор Сергієнко, голова КДБ Білорусі Іван Тертель та інші.

Санкції набувають чинності з часу оприлюднення.

Нагадаємо, 4 листопада представники держав-членів Євросоюзу запустили процедуру запровадження санкцій щодо правителя Білорусі Олександра Лукашенка та щодо 14 білоруських посадовців. Саме до 6 листопада мали надійти письмові підтвердження щодо цього рішення від 27-ми членів ЄС.

Санкційними заходами, серед яких і обмеження на в'їзд до ЄС, Брюссель хоче посилити тиск на Лукашенка та висловити солідарність з народом Білорусі.

Як повідомлялось, згідно з офіційними результатами виборів, що відбулись в Білорусі 9 серпня, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Відтоді в країні тривають протести, під час яких білоруські силовики жорстко поводяться з протестувальниками, затримуючи сотні демонстрантів.

Євросоюз не визнає легітимності президентства Лукашенка. 2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК.

12 жовтня Рада ЄС у закордонних справах затвердила висновки щодо подій у Білорусі, в яких підтверджувалася готовність Євросоюзу запровадити санкції щодо офіційних осіб країни, зокрема Олександра Лукашенка.

5 листопада  Європейський Союз закликав владу Білорусі визнати недійсними результати президентських виборів 9 серпня 2020 року і організувати нове голосування на основі міжнародних стандартів. У цей день була поширена доповідь Організації з безпеки та співробітництва в Європі під назвою "Можливі порушення прав людини в зв'язку з президентськими виборами 9 серпня 2020 року в Білорусі".

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