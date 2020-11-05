ЄС запровадив санкції щодо Олександра Лукашенка

Рада ЄС затвердила погоджене раніше запровадження санкцій щодо правителя Білорусі Олександра Лукашенка та ще 14 білоруських посадовців. Відповідне рішення ухвалено в п'ятницю, 6 листопада, його текст опублікований цього ж дня у "Офіційному бюлетені" Євросоюзу. У санкційному списку також син Олександра Лукашенка - Віктор, котрий нині обіймає посаду помічника президента Білорусі з питань національної безпеки, голова адміністрації президента Білорусі Ігор Сергієнко, голова КДБ Білорусі Іван Тертель та інші.

Санкції набувають чинності з часу оприлюднення.

Нагадаємо, 4 листопада представники держав-членів Євросоюзу запустили процедуру запровадження санкцій щодо правителя Білорусі Олександра Лукашенка та щодо 14 білоруських посадовців. Саме до 6 листопада мали надійти письмові підтвердження щодо цього рішення від 27-ми членів ЄС.

Санкційними заходами, серед яких і обмеження на в'їзд до ЄС, Брюссель хоче посилити тиск на Лукашенка та висловити солідарність з народом Білорусі.

Як повідомлялось, згідно з офіційними результатами виборів, що відбулись в Білорусі 9 серпня, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Відтоді в країні тривають протести, під час яких білоруські силовики жорстко поводяться з протестувальниками, затримуючи сотні демонстрантів.

Євросоюз не визнає легітимності президентства Лукашенка. 2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК.

12 жовтня Рада ЄС у закордонних справах затвердила висновки щодо подій у Білорусі, в яких підтверджувалася готовність Євросоюзу запровадити санкції щодо офіційних осіб країни, зокрема Олександра Лукашенка.

5 листопада Європейський Союз закликав владу Білорусі визнати недійсними результати президентських виборів 9 серпня 2020 року і організувати нове голосування на основі міжнародних стандартів. У цей день була поширена доповідь Організації з безпеки та співробітництва в Європі під назвою "Можливі порушення прав людини в зв'язку з президентськими виборами 9 серпня 2020 року в Білорусі".