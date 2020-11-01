В Білорусі відкрили кримінальну справу про масові заворушення щодо 231 людини

В Білорусі порушена кримінальна справа за фактом організації дій, що грубо порушують громадський порядок. Підозрюваними у справі визнана 231 людина. Про це у понеділок, 2 листопада, повідомив Слідчий комітет країни. Під час акцій 1 листопада підозрювані нібито не підкорялися представникам влади, псували міську інфраструктуру та автомобіль силовиків. Підозрюваних допитали.

У Слідчому комітеті додали, що під час протестів 1 листопада було затримано кілька сотень громадян, які грубо порушили громадський порядок. Їхні дії нібито були пов'язані з явною непокорою вимогам представників влади і призвели до порушення роботи транспорту і організацій. Максимальне покарання за статтею Кримінального кодексу, в порушенні якої підозрюють учасників протестів, - три роки позбавлення волі.

Серед підозрюваних троє журналістів - Дмитро Солтан (Буянов), Дмитро Кравчук та Артем Богославський, які співпрацюють з телеканалом "Белсат". Як повідомила правозахисна організація "Вясна", Солтана привезли в Жовтневий РУВД побитим. За словами школяра, якого випустили звідти, журналіста "били при затриманні, били в автозаку, потім били камерою по голові, камеру розбили". За даними "Вясни", під час недільних акцій протесту загалом затримали 314 людей.

Як повідомлялось, 1 листопада під час "Маршу проти терору" в Мінську силовики не пускали демонстрантів до народного меморіалу в урочищі Куропати, де традиційно в день пам'яті проходять заходи вшанування пам'яті жертв репресій кінця 1930-х років. Пізніше біля Куропат стались сутички правоохоронців з протестувальниками.

Протести в Білорусі

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

Євросоюз не визнає легітимності президентства Лукашенка. 2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Санкції щодо посадовців режиму Олександра Лукашенка також запровадили США. 12 жовтня у ЄС погодили запровадження санкцій щодо Лукашенка.