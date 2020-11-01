 В Білорусі відкрили кримінальну справу про масові заворушення щодо 231 людини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2020

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Новини

В Білорусі відкрили кримінальну справу про масові заворушення щодо 231 людини

Учасникам акцій протесту закидають непокору правоохоронцям, псування міської інфраструктури та автомобіля силовиків. Їм загрожує до трох років в'язниці.

Під час протестів 1 листопада в Білорусі затримали понад 300 людей

Під час протестів 1 листопада в Білорусі затримали понад 300 людей

В Білорусі порушена кримінальна справа за фактом організації дій, що грубо порушують громадський порядок. Підозрюваними у справі визнана 231 людина. Про це у понеділок, 2 листопада, повідомив Слідчий комітет країни. Під час акцій 1 листопада підозрювані нібито не підкорялися представникам влади, псували міську інфраструктуру та автомобіль силовиків. Підозрюваних допитали.

У Слідчому комітеті додали, що під час протестів 1 листопада було затримано кілька сотень громадян, які грубо порушили громадський порядок. Їхні дії нібито були пов'язані з явною непокорою вимогам представників влади і призвели до порушення роботи транспорту і організацій. Максимальне покарання за статтею Кримінального кодексу, в порушенні якої підозрюють учасників протестів, - три роки позбавлення волі.

Серед підозрюваних троє журналістів - Дмитро Солтан (Буянов), Дмитро Кравчук та Артем Богославський, які співпрацюють з телеканалом "Белсат". Як повідомила правозахисна організація "Вясна", Солтана привезли в Жовтневий РУВД побитим. За словами школяра, якого випустили звідти, журналіста "били при затриманні, били в автозаку, потім били камерою по голові, камеру розбили". За даними "Вясни", під час недільних акцій протесту загалом затримали 314 людей. 

Як повідомлялось, 1 листопада під час "Маршу проти терору" в Мінську силовики не пускали демонстрантів до народного меморіалу в урочищі Куропати, де традиційно в день пам'яті проходять заходи вшанування пам'яті жертв репресій кінця 1930-х років. Пізніше біля Куропат стались сутички правоохоронців з протестувальниками.

Протести в Білорусі

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

Євросоюз не визнає легітимності президентства Лукашенка. 2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Санкції щодо посадовців режиму Олександра Лукашенка також запровадили США. 12 жовтня у ЄС погодили запровадження санкцій щодо Лукашенка.

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