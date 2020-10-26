У Мінську жорстко затримують протестувальників

У Мінську в неділю, 1 листопада, співробітники силових структур почали жорcтко затримувати учасників опозиційної акції протесту. Як повідомляє агентство "Інтерфакс", біля станції метро "Московська" в центрі білоруської столиці вже затримано понад 10 осіб, затримання тривають. У Мінську не працюють деякі станції метро, на вулицях міста бачили бронетехніку.

Загалом, за даними агентства, в опозиційній акції беруть участь близько 10 тисяч осіб. За словами очевидців, правоохоронці постійно намагаються заблокувати рух колони демонстрантів, повідомляють навіть про попереджувальні постріли в повітря. Представниця мінської міліції підтвердила "Інтерфаксу" затримання кількох осіб, проте не прокоментувала свідчення щодо можливих попереджувальних пострілів з боку міліціонерів.

Нагадаємо, що 25 жовтня збіг термін "народного ультиматуму", який опозиція висунула Олександру Лукашенку. У цей день протестувальники вкотре вийшли на вулиці країни. За даними опозиції, у Мінську на акції протесту зібралися "понад 100 тисяч учасників", сотні людей були затримані. Наступного дня після завершення терміну "народного ультиматуму" в Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк. У ньому взяли участь робітники декількох заводів і студенти університетів, низка магазинів також були зачинені з різних причин.

Читайте також: Лукашенко віддав наказ розганяти протестувальників у неділю в Мінську

Як повідомлялося, у Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

Читайте також: Лідерок білоруської опозиції висунули на Нобелівську премію миру

Євросоюз не визнає легітимності президентства Лукашенка. 2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них - глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. Санкції щодо посадовців режиму Олександра Лукашенка також запровадили США. 12 жовтня у ЄС погодили запровадження санкцій щодо Лукашенка.

Дивитись відео 02:18 Поділитись Страйк студентів і робітників у Білорусі (26.10.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3kSmD Страйк студентів і робітників у Білорусі (26.10.2020)