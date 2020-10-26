 У Мінську жорстко затримують протестувальників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Мінську жорстко затримують протестувальників

У Мінську почалася опозиційна акція протесту. Співробітники силових структур жорстко затримують демонстрантів.

Білоруські силовики в Мінську (архівне фото)

Білоруські силовики в Мінську (архівне фото)

У Мінську в неділю, 1 листопада, співробітники силових структур почали жорcтко затримувати учасників опозиційної акції протесту. Як повідомляє агентство "Інтерфакс", біля станції метро "Московська" в центрі білоруської столиці вже затримано понад 10 осіб, затримання тривають. У Мінську не працюють деякі станції метро, на вулицях міста бачили бронетехніку. 

Загалом, за даними агентства, в опозиційній акції беруть участь близько 10 тисяч осіб. За словами очевидців, правоохоронці постійно намагаються заблокувати рух колони демонстрантів, повідомляють навіть про попереджувальні постріли в повітря. Представниця мінської міліції підтвердила "Інтерфаксу" затримання кількох осіб, проте не прокоментувала свідчення щодо можливих попереджувальних пострілів з боку міліціонерів.

Нагадаємо, що 25 жовтня збіг термін "народного ультиматуму", який опозиція висунула Олександру Лукашенку. У цей день протестувальники вкотре вийшли на вулиці країни. За даними опозиції, у Мінську на акції протесту зібралися "понад 100 тисяч учасників", сотні людей були затримані. Наступного дня після завершення терміну "народного ультиматуму" в Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк. У ньому взяли участь робітники декількох заводів і студенти університетів, низка магазинів також були зачинені з різних причин.

Читайте також:  Лукашенко віддав наказ розганяти протестувальників у неділю в Мінську

Як повідомлялося, у Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

Читайте також:  Лідерок білоруської опозиції висунули на Нобелівську премію миру

Євросоюз не визнає легітимності президентства Лукашенка. 2 жовтня Рада ЄС запровадила  санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них - глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. Санкції щодо посадовців режиму Олександра Лукашенка також запровадили США. 12 жовтня у ЄС погодили запровадження санкцій щодо Лукашенка. 

Дивитись відео 02:18

Страйк студентів і робітників у Білорусі (26.10.2020)

  • Марш героїв у Мінську 13 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    "Марш героїв" іде в гості до Лукашенка

    Недільний "Марш героїв" 13 вересня зібрав близько 150 тисяч учасників. Із середмістя Мінська протестувальники планували дійти до передмістя - району "Дрозди", де живе керівництво Білорусі. Силовики не пустили колону - встановили загорожувальний щит на дорозі й почали затримання протестувальників.

  • Учасники Маршу героїв - про зв'язки Путіна і Лукашенка

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Путін "допомагає" Лукашенку

    На тлі масових протестів Росія відправила до Білорусі 300 бійців Псковскього гвардійського з'єднання ВДВ. Офіційно - на навчання на полігоні в Західній Білорусі. Тим часом Володимир Путін запросив Олександра Лукашенка на переговори до Сочі 14 вересня. За даними Bloomberg, російський президент готуватиме "бацьку" до передачі влади.

  • Білоруські силовики тягнуть до автозаку учасника протестів у Мінську

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Автозаки, бронетехніка, військові вантажівки

    Зупинити "Марш героїв" силовики намагалися за допомогою техніки: до центру Мінська в неділю стягнули бронетехніку та військові вантажівки. Бійці ОМОНу та невідомі в балаклавах силою затягували людей до автозаків ще до початку акції.

  • Учасник протестів у Мінську з плакатом: Не забудемо, не пробачимо!

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Закрите метро, відключений інтернет

    Влада наказала операторам мобільного зв'язку відключити мобільний інтернет, також були закриті деякі станції метро та підземні переходи. А силовики заздалегідь перекрили площу Незалежності та околиці, звідки мав вирушити "Марш героїв". Утім, мітингувальників ці заходи не зупинили - вони зібралися в колони й рушили до президенської резиденції.

  • Центр Мінська огородили колючим дротом, щоб завадити Маршу героїв

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    У Мінську зводили барикади

    У Мінську ввечері 13 вересня з'явилися перші барикади: протестувальники зводили їх із водоналивних блоків та інших підручних матеріалів на проїжджій частині. У Слідчому комітеті Білорусі попередили, що за ці дії мітингарям загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

  • Силовики намагаються затримати учасницю Найгучнішого маршу жінок у Мінську, 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Жінки Білорусі - серце протесту

    Субота - "жіночий" день для білоруських протестувальників. 12 вересня тисячі жінок вимагали звільнити одну з лідерів опозиції - Марію Колесникову. Скандували "Поверніть нашу Машу". Влада заявила, що акція - несанкціонована, й невдовзі після початку розпочала затримувати учасниць.

  • Учасниця маршу жінок у Мінську 12 вересня

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Найгучніший марш жінок

    Ходу 12 вересня називають однією з найемоційніших і найголосніших. Із біло-черво-білими прапорами на плечах, близько десяти тисяч жінок зверталися до чоловіків-силовиків. В анонсі акції вони заявили, що мета акції - "нагадати чоловікам в силових структурах про те, що кров невинних з погон не відмиє жодна домогосподарка".

  • Жінки намагаються врятувати від затримання учасницю протесту 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Гуртом і ОМОН бити можна

    Деякі жінки намагалися блокувати мікроавтобуси із затриманими, зривати балаклави із силовиків і чіплялися руками за руки інших учасниць, щоби таким чином захистити інших протестувальниць від затримань. Під час сутичок із силовиками, до автозаків потрапили й журналісти, зокрема, телеканалу "Белсат".

    Автор: Ганна Бєднова


Також за темою

Протести в Білорусі: останній день "народного ультиматуму" (25.10.2020) 25.10.2020

З понеділка, 26 жовтня, у Білорусі має розпочатися загальнонаціональний страйк. А напередодні, в останній день "народного ультиматуму", в Мінську відбулася одна з наймасовіших акцій протесту за останній місяць попри затримання і перешкоджання силовиків.

Belarus Präsident Alexander Lukaschenko

Лукашенко змінив главу МВС Білорусі 29.10.2020

Олександр Лукашенко призначив нового главу міністерства внутрішніх справ Білорусі. Також він заявив, що хоче посилити народні дружини.

Belarus Präsident Alexander Lukaschenko

Лукашенко віддав наказ розганяти протестувальників у неділю в Мінську 28.10.2020

Олександр Лукашенко заявив, що віддав наказ розігнати протестувальників у Мінську 25 жовтня, щоб "убезпечити людей". Того дня силовики застосували гумові кулі та світлошумові гранати проти учасників акції протесту.

Реклама

Докладно

Вибори президента США: головні теми виборчої кампанії

Вибори президента США: головні теми виборчої кампанії

DW зібрала п'ять тем, котрі стануть найважливішими для американців під час ухвалення рішення, за кого голосувати.  

Ціна м’яса у ФРН: і німці ситі, і свині щасливі?

Чому "дешевого" м’яса в Німеччині стає менше (відео)

До свині треба ставитися не по-свинськи, вважають все більше фермерів у Німеччині. Як це позначиться на ціні м'яса?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  