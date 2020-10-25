 Лукашенко віддав наказ розганяти протестувальників у неділю в Мінську | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2020

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Новини

Лукашенко віддав наказ розганяти протестувальників у неділю в Мінську

Олександр Лукашенко заявив, що віддав наказ розігнати протестувальників у Мінську 25 жовтня, щоб "убезпечити людей". Того дня силовики застосували гумові кулі та світлошумові гранати проти учасників акції протесту.

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко, якого ЄС, США не визнають законно обраним, заявив, що наказав розігнати протестувальників на вулиці Орловській у Мінську, щоб убезпечити людей.

"Це був мій наказ, щоб убезпечити людей", - заявив Лукашенко в ефірі телеканалу "Білорусь 1" у вівторок, 27 жовтня, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

За його словами, метою протестувальників було захоплення центру. Коли це не вдалося, вони пішли в спальні райони. "Темно, люди перелякані. Хтось о сьомій годині вийшов з діточками на вулицю. Це що, нормально, коли натовп п'яний, збожеволілий, проколотий наркотиками, прокурений і пропитий - сотні людей кинулися в ці райони", - стверджує Лукашенко.

Він зазначив, що віддав наказ розігнати натовп. "Почали розкривати квартири, кинулися в ці квартири, довелося з квартир витягувати цих наркоманів. Це не нормально, це не терпимо", - сказав він.

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"Народний ультиматум" і страйк

Нагадаємо, що 25 жовтня збіг термін "народного ультиматуму", який опозиція висунула Лукашенку. У цей день протестувальники вкотре вийшли на вулиці країни. За даними опозиції, у Мінську на акції протесту зібралися "понад 100 тисяч учасників".  В МВС країни повідомили про затримання на акціях 25 жовтня 520 людей.

Наступного дня після завершення терміну "народного ультиматуму" в Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк. У ньому взяли участь робітники декількох заводів і студенти університетів, низка магазинів також були зачинені з різних причин. 27 жовтня за участь в акціях затримали 581 особу, повідомило МВС країни, з них 486 - у Мінську. Затримували протестувальників також у Бресті, Гродні, Ліді тощо. 

Дивитись відео 00:45

Гумові кулі та світлошумові гранати в Мінську (25.10.2020)

Дивитись відео 01:26

Протести в Білорусі: останній день "народного ультиматуму" (25.10.2020)

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