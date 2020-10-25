Лукашенко віддав наказ розганяти протестувальників у неділю в Мінську

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко, якого ЄС, США не визнають законно обраним, заявив, що наказав розігнати протестувальників на вулиці Орловській у Мінську, щоб убезпечити людей.

"Це був мій наказ, щоб убезпечити людей", - заявив Лукашенко в ефірі телеканалу "Білорусь 1" у вівторок, 27 жовтня, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

За його словами, метою протестувальників було захоплення центру. Коли це не вдалося, вони пішли в спальні райони. "Темно, люди перелякані. Хтось о сьомій годині вийшов з діточками на вулицю. Це що, нормально, коли натовп п'яний, збожеволілий, проколотий наркотиками, прокурений і пропитий - сотні людей кинулися в ці райони", - стверджує Лукашенко.

Він зазначив, що віддав наказ розігнати натовп. "Почали розкривати квартири, кинулися в ці квартири, довелося з квартир витягувати цих наркоманів. Це не нормально, це не терпимо", - сказав він.

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"Народний ультиматум" і страйк

Нагадаємо, що 25 жовтня збіг термін "народного ультиматуму", який опозиція висунула Лукашенку. У цей день протестувальники вкотре вийшли на вулиці країни. За даними опозиції, у Мінську на акції протесту зібралися "понад 100 тисяч учасників". В МВС країни повідомили про затримання на акціях 25 жовтня 520 людей.

Наступного дня після завершення терміну "народного ультиматуму" в Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк. У ньому взяли участь робітники декількох заводів і студенти університетів, низка магазинів також були зачинені з різних причин. 27 жовтня за участь в акціях затримали 581 особу, повідомило МВС країни, з них 486 - у Мінську. Затримували протестувальників також у Бресті, Гродні, Ліді тощо.

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