Лукашенко бачить ознаки тероризму у діях протестувальників

Білорусь починає стикатися з терористичними загрозами з боку учасників акцій протесту, заявив у вівторок,27 жовтня, правитель республіки Олександр Лукашенко. "Ми починаємо стикатися з терористичними загрозами", - цитує Лукашенка держагентство БелТА.

"Ну як можна оцінювати те, що вже вийшли на залізницю і починають блокувати автоматику, здійснювати замикання рейок? Це може призвести до серйозних аварій на залізниці, катастроф і загибелі безлічі людей. Це - дії організованих злочинних груп з ознаками тероризму", - вважає Лукашенко, передає агентство "Інтерфакс".

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Він нагадав про раніше зроблену ним заяву, що влада "повинна працювати акуратно, попри те, що гострий період, протестуни ці бовтаються вулицями, переважно або практично тільки в Мінську". "І я тоді говорив, що працюємо акуратно, оскільки червону межу вони ще не перейшли. Останні кілька днів свідчать про те, що за багатьма напрямками вони цю червону межу перейшли", - вважає він. Як вважає Лукашенко ,"коли переступається червона лінія, влада повинна реагувати".

Він також висловив думку, що "організатори протестів у Білорусі за методичкою кольорових революцій вже пройшли 7-8 етапів". "Залишилося зовсім небагато. Наступний етап - радикалізація. Вона відбувається. Проти нас розгорнули вже не інформаційну, а терористичну війну за окремими напрямками. Ми це повинні припинити", - заявив Лукашенко.

Лукашенко хоче виганяти студентів з вишів через протести

Дивитись відео 02:18 Поділитись Страйк студентів і робітників у Білорусі (26.10.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3kSmD Страйк студентів і робітників у Білорусі (26.10.2020)

Окремо Лукашенко зупинився на поведінці опозиційно налаштованих студентів.

"Студенти: прийшли вчитися - вчіться. Хто хоче, той нехай вчиться. Хто вийшов в порушення закону на несанкціоновані акції, позбавляється права бути студентом. Будь ласка, відправте їх, як я говорив, кого в армію, а кого - на вулицю. Нехай ходять по вулиці. Але вони повинні бути відраховані з вузу", - сказав Лукашенко у вівторок. "Те ж саме викладачі, їх теж одиниці, які бридко поводяться у вузах", - заявив він.

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Він також звернувся до батьків школярів і студентів з закликом "прибрати своїх дітей з вулиці", щоб "потім не було боляче". "А з іншими ми будемо розбиратися з усією суворістю закону", - попередив Лукашенко.

Протести в Білорусі

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

"Народний ультиматум" і страйк

25 жовтня збіг термін "народного ультиматуму", який опозиція висунула Лукашенку. У цей день протестувальники вкотре вийшли на вулиці країни. За даними опозиції, у Мінську на акції протесту зібралися "понад 100 тисяч учасників". В МВС країни повідомили про затримання на акціях 25 жовтня 520-ти людей.

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Наступного дня після завершення терміну "народного ультиматуму" в Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк.

У ньому взяли участь робітники декількох заводів і студенти університетів, низка магазинів також були зачинені з різних причин. 27 жовтня за участь в акціях затримали 581 особу, повідомило МВС країни, з них 486 - у Мінську. Затримували протестувальників також у Бресті, Гродні, Ліді, Могильові.

Дивитись відео 01:26 Поділитись Протести в Білорусі: останній день "народного ультиматуму" (25.10.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3kQ7F Протести в Білорусі: останній день "народного ультиматуму" (25.10.2020)