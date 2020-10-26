 Лукашенко бачить ознаки тероризму у діях протестувальників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.10.2020

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Новини

Лукашенко бачить ознаки тероризму у діях протестувальників

Олександр Лукашенко погрожує реакцією на дії протестувальників, які, на його думку, вже перейшли "червону межу" за багатьма напрямками.

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко

Білорусь починає стикатися з терористичними загрозами з боку учасників акцій протесту, заявив у вівторок,27 жовтня, правитель республіки Олександр Лукашенко. "Ми починаємо стикатися з терористичними загрозами", - цитує Лукашенка держагентство БелТА.

"Ну як можна оцінювати те, що вже вийшли на залізницю і починають блокувати автоматику, здійснювати замикання рейок? Це може призвести до серйозних аварій на залізниці, катастроф і загибелі безлічі людей. Це - дії організованих злочинних груп з ознаками тероризму", - вважає Лукашенко, передає агентство "Інтерфакс".

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Він нагадав про раніше зроблену ним заяву, що влада "повинна працювати акуратно, попри те, що гострий період, протестуни ці бовтаються вулицями, переважно або практично тільки в Мінську". "І я тоді говорив, що працюємо акуратно, оскільки червону межу вони ще не перейшли. Останні кілька днів свідчать про те, що за багатьма напрямками вони цю червону межу перейшли", - вважає він. Як вважає Лукашенко ,"коли переступається червона лінія, влада повинна реагувати".

Він також висловив думку, що "організатори протестів у Білорусі за методичкою кольорових революцій вже пройшли 7-8 етапів". "Залишилося зовсім небагато. Наступний етап - радикалізація. Вона відбувається. Проти нас розгорнули вже не інформаційну, а терористичну війну за окремими напрямками. Ми це повинні припинити", - заявив Лукашенко.

Лукашенко хоче виганяти студентів з вишів через протести

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Страйк студентів і робітників у Білорусі (26.10.2020)

Окремо Лукашенко зупинився на поведінці опозиційно налаштованих студентів.

"Студенти: прийшли вчитися - вчіться. Хто хоче, той нехай вчиться. Хто вийшов в порушення закону на несанкціоновані акції, позбавляється права бути студентом. Будь ласка, відправте їх, як я говорив, кого в армію, а кого - на вулицю. Нехай ходять по вулиці. Але вони повинні бути відраховані з вузу", - сказав Лукашенко у вівторок. "Те ж саме викладачі, їх теж одиниці, які бридко поводяться у вузах", - заявив він.

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Він також звернувся до батьків школярів і студентів з закликом "прибрати своїх дітей з вулиці", щоб "потім не було боляче". "А з іншими ми будемо розбиратися з усією суворістю закону", - попередив Лукашенко.

Протести в Білорусі

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

"Народний ультиматум" і страйк

25 жовтня збіг термін "народного ультиматуму", який опозиція висунула Лукашенку. У цей день протестувальники вкотре вийшли на вулиці країни. За даними опозиції, у Мінську на акції протесту зібралися "понад 100 тисяч учасників".  В МВС країни повідомили про затримання на акціях 25 жовтня 520-ти людей.

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Наступного дня після завершення терміну "народного ультиматуму" в Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк.

У ньому взяли участь робітники декількох заводів і студенти університетів, низка магазинів також були зачинені з різних причин. 27 жовтня за участь в акціях затримали 581 особу, повідомило МВС країни, з них 486 - у Мінську. Затримували протестувальників також у Бресті, Гродні, Ліді, Могильові.

Дивитись відео 01:26

Протести в Білорусі: останній день "народного ультиматуму" (25.10.2020)

  • Марш героїв у Мінську 13 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    "Марш героїв" іде в гості до Лукашенка

    Недільний "Марш героїв" 13 вересня зібрав близько 150 тисяч учасників. Із середмістя Мінська протестувальники планували дійти до передмістя - району "Дрозди", де живе керівництво Білорусі. Силовики не пустили колону - встановили загорожувальний щит на дорозі й почали затримання протестувальників.

  • Учасники Маршу героїв - про зв'язки Путіна і Лукашенка

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Путін "допомагає" Лукашенку

    На тлі масових протестів Росія відправила до Білорусі 300 бійців Псковскього гвардійського з'єднання ВДВ. Офіційно - на навчання на полігоні в Західній Білорусі. Тим часом Володимир Путін запросив Олександра Лукашенка на переговори до Сочі 14 вересня. За даними Bloomberg, російський президент готуватиме "бацьку" до передачі влади.

  • Білоруські силовики тягнуть до автозаку учасника протестів у Мінську

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Автозаки, бронетехніка, військові вантажівки

    Зупинити "Марш героїв" силовики намагалися за допомогою техніки: до центру Мінська в неділю стягнули бронетехніку та військові вантажівки. Бійці ОМОНу та невідомі в балаклавах силою затягували людей до автозаків ще до початку акції.

  • Учасник протестів у Мінську з плакатом: Не забудемо, не пробачимо!

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Закрите метро, відключений інтернет

    Влада наказала операторам мобільного зв'язку відключити мобільний інтернет, також були закриті деякі станції метро та підземні переходи. А силовики заздалегідь перекрили площу Незалежності та околиці, звідки мав вирушити "Марш героїв". Утім, мітингувальників ці заходи не зупинили - вони зібралися в колони й рушили до президенської резиденції.

  • Центр Мінська огородили колючим дротом, щоб завадити Маршу героїв

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    У Мінську зводили барикади

    У Мінську ввечері 13 вересня з'явилися перші барикади: протестувальники зводили їх із водоналивних блоків та інших підручних матеріалів на проїжджій частині. У Слідчому комітеті Білорусі попередили, що за ці дії мітингарям загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

  • Силовики намагаються затримати учасницю Найгучнішого маршу жінок у Мінську, 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Жінки Білорусі - серце протесту

    Субота - "жіночий" день для білоруських протестувальників. 12 вересня тисячі жінок вимагали звільнити одну з лідерів опозиції - Марію Колесникову. Скандували "Поверніть нашу Машу". Влада заявила, що акція - несанкціонована, й невдовзі після початку розпочала затримувати учасниць.

  • Учасниця маршу жінок у Мінську 12 вересня

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Найгучніший марш жінок

    Ходу 12 вересня називають однією з найемоційніших і найголосніших. Із біло-черво-білими прапорами на плечах, близько десяти тисяч жінок зверталися до чоловіків-силовиків. В анонсі акції вони заявили, що мета акції - "нагадати чоловікам в силових структурах про те, що кров невинних з погон не відмиє жодна домогосподарка".

  • Жінки намагаються врятувати від затримання учасницю протесту 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Гуртом і ОМОН бити можна

    Деякі жінки намагалися блокувати мікроавтобуси із затриманими, зривати балаклави із силовиків і чіплялися руками за руки інших учасниць, щоби таким чином захистити інших протестувальниць від затримань. Під час сутичок із силовиками, до автозаків потрапили й журналісти, зокрема, телеканалу "Белсат".

    Автор: Ганна Бєднова


DW.COM

Посольство США радить американцям у Білорусі запастися їжею та водою

Американське дипломатичне представництво у Мінську оприлюднило цей заклик, оскільки 25 жовтня спливає термін "народного ультиматуму", висунутого Олександру Лукашенку.  

Лідерок білоруської опозиції висунули на Нобелівську премію миру

За словами норвезького депутата, він висунув Тихановську, Колесникову і Цепкало на Нобелівську премію "за те, що вони надихають мирну опозицію проти нелегітимного режиму в Білорусі".  

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У суботу в Мінську пройшло дві акції протесту. Якщо "жіночий марш" відбувся без інцидентів, то студентську акцію силовики розігнали, також було затримано не менше 10 осіб.  

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В останній день "народного ультиматуму" в Білорусі масові акції протесту відбуваються по всій країні. Вже є перші затримані.

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