Протести у Білорусі: у Мінську відбувся "жіночий марш"

У Мінську в суботу, 17 жовтня, відбулися чергові несанкціоновані владою акції протесту.

Так, близько сотні жінок зібралися біля однієї зі столичних станцій метро і рушили в бік центру міста, передає агентство "Інтерфакс".

Учасниці акції пройшли під біло-червоно-білими прапорами, з квітами в руках. Вони вимагали відставки Олександра Лукашенка, проведення нових виборів, звільнення політв'язнів і розслідування всіх актів насильства над мирними громадянами. Під час маршу вони вигукували гасла "Поверніть нашу Машу, заберіть Сашу", "Йди", "Дивись у вікно, а не в телевізор".

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Близько 14.00 за місцевим часом жінки дійшли до площі Якуба Коласа і розійшлися. При цьому деякі учасниці акції розбилися на групи по кілька людей і почали прогулянку далі по проспекту Незалежності, тримаючи в руках квіти."Жіночі" акції в такому форматі проходять вже кілька субот поспіль.

Жіноча акція протесту пройшла в Мінську без інцидентів і затримань, зазначає "Інтерфакс".

"Студентський протест" розігнали, є затримані

Ще одну акцію протесту в столиці Білорусі у суботу провела група з декількох сотень студентів, які зібралися біля Мінського державного лінгвістичного університету. Під час маршу колону розігнали білоруські силовики, було затримано не менше 10 осіб.

Крім того, за повідомленнями очевидців, затримання відбулися пізніше і біля самого університету. Також при висвітленні акції були затримані кілька представників ЗМІ.

Протести в Білорусі

У Білорусі вже більше двох місяців тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які пройшли 9 серпня. Переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента з 1994 року.

Серед вимог опозиції - проведення нових виборів і конституційної реформи в Білорусі.

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18 серпня прихильники екскандидатки в президенти Світлани Тихановської створили Координаційну раду з метою транзиту влади в країні шляхом проведення нових виборів. Генпрокурор Білорусі Олександр Конюк заявив, що діяльність Координаційної ради опозиції є антиконституційною і спрямована на захоплення влади, кілька представників координаційної ради були затримані.

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