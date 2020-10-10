У Мінську жінки з квітами вийшли на акцію проти політичних репресій

У Мінську в суботу, 10 жовтня, пройшла акція під назвою "масовий жіночий демарш з квітами проти політичних репресій". Учасниці акції вийшли на проспект Незалежності. Як передало видання Onliner, їх зібралося кілька сотень.

Учасниці протесту захопили з собою букети - червоні гвоздики, білі хризантеми. Хтось приніс навіть кімнатні квіти в горщиках або просто пучок кленового листя.

Аналогічні акції відбулися в містах 22 країн світу, зокрема, в Берліні, Варшаві, Кракові, Лондоні, Талліні. У Вільнюсі у демарші взяла участь екскандидатка у президенти БеларусіСвітлана Тихановська. "Сьогодні я не змогла не приєднатися до маршу. Я хотіла підтримати білоруських жінок, висловити своє захоплення. Ми обов'язково переможемо!" - сказала вона.

Лукашенко зустрівся з Бабариком

У суботу правитель Білорусі Олександр Лукашенко відвідав слідчий ізолятор Комітету державної безпеки Білорусі. Там він зустрівся з експретендентом на висунення в президенти країни Віктором Бабаріком та іншими представниками Координаційної ради білоруської опозиції.

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На поширеному відео з зустрічі Лукашенко, зокрема, каже: "Конституцію на вулиці не напишеш. Намагаюся переконати не тільки ваших прихильників, але і все суспільство в тому, що на проблему треба дивитися ширше".

Світлана Тихановська прокоментувала зустріч: "Сьогоднішні події - це результат нашого з вами тиску. Цією зустріччю Лукашенко визнав існування політв'язнів, яких раніше називав кримінальниками". "І якщо він хотів показати готовність до діалогу, то повинен звільнити політв'язнів негайно", - додала вона.

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Раніше Тихановська запропонувала в разі зміни влади в країні надати Олександру Лукашенку імунітет від переслідувань.

Протести в Білорусі

У Білорусі вже два місяці тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які пройшли 9 серпня. Згідно з офіційно оголошеними результатами виборів, Тихановська набрала трохи більше 10 відсотків голосів виборців, посівши друге місце. Переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який займає цю посаду з 1994 року. Тихановська не визнала підсумки виборів. Низка країн ЄС визнає Тихановську як лідера опозиційних сил Білорусі. З нею зустрічалися, зокрема, президент Франції Емманюель Макрон і канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel).

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18 серпня прихильники Тихановської створили Координаційну раду з метою транзиту влади в країні шляхом проведення нових виборів. Генпрокурор Білорусі Олександр Конюк заявив, що діяльність Координаційної ради опозиції є антиконституційною і спрямована на захоплення влади. У зв'язку зі створенням ради порушено кримінальну справу, кілька представників Координаційної ради були затримані.

Колишній глава Белгазпромбанка Віктор Бабарико, який був одним з претендентів на пост президента, був затриманий за звинуваченням в економічних злочинах і поміщений в СІЗО КДБ ще до виборів.