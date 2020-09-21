 ″Лукашенко піде″ - активістка про сценарії розвитку ситуації у Білорусі | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 24.09.2020

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Європа

"Лукашенко піде" - активістка про сценарії розвитку ситуації у Білорусі

Лідерка громадської ініціативи "Наш дім" Ольга Карач поділилася з DW своєю думкою про інавгурацію Олександра Лукашенка і про те, що відбуватиметься у Білорусі в найближчому майбутньому.

Студентські протести у Мінську

Студентські протести у Мінську

У середу, 23 вересня, у Палаці незалежності в Мінську відбулася церемонія інавгурації Олександра Лукашенка, про яку не було оголошено заздалегідь. Громадська активістка з Вітебська, лідерка ініціативи "Наш дім" Ольга Карач поділилася з DW своєю думкою про цю подію, а також оцінила реакцію Росії та ЄС на те, що відбувається в Білорусі, та змоделювала чотири сценарії подальшого розвитку ситуації в країні.

DW: Дата церемонії інавгурації Олександра Лукашенка до останнього трималася в таємниці. Для вас це стало несподіванкою?

Ольга Карач: Я очікувала, що інавгурація пройде в суботу або неділю. Але Олександр Лукашенко, видається, так злякався суботніх жіночих маршів, що вже стали білоруською традицією, і недільних акцій протесту, що вирішив провести інавгурацію у будній день.

Ольга Карач

Ольга Карач

Доброю новиною для нас стало те, що інавгурація була проведена настільки таємно і швидко, що на цей захід практично ніхто не приїхав. Для визнання внутрішньої і зовнішньої легітимності будь-якого президента, що заступає на посаду, повинні бути виконані дві умови. По-перше, ця людина повинна перемогти на виборах. Лукашенко цього не зробив. По-друге, його перемогу повинні визнати всі навколишні країни. Це, крім іншого, виражається у тому, що їхні лідери приїжджають на урочисті заходи з нагоди вступу на посаду нового президента. Як я розумію, на цю подію (інавгурацію Лукашенка - Ред.) не запросили навіть Володимира Путіна: Лукашенко наплював навіть на Росію. Це свідчить про те, що Лукашенко прекрасно розуміє, ким є насправді - нелегітимним президентом, у якого закінчився мандат.

Як ви оцінюєте реакцію ЄС на те, що відбувається у Білорусі?

Євросоюз ніколи не був структурою, яка швидко ухвалює рішення. Звичайно, процес б прискорився, якби Світлана Тихановська оголосила себе президенткою і провела інавгурацію, чого від неї багато хто очікував. Але, хай там як, процес іде, і дискусія щодо Білорусі в ЄС не припинилася. Треба відзначити, що у цьому дуже велику роль відіграли білоруські діаспори.

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Як ви оцінюєте дії Росії?

Росія намагається пригальмувати процес у Білорусі. Це помітно за певними кроками Володимира Путіна - наприклад, виділення Лукашенку допомоги (надання Мінську кредиту - Ред.) у розмірі 1,5 мільярда доларів. Чому Росія так робить, в принципі, зрозуміло. У РФ складні відносини з Німеччиною через ситуацію з Олексієм Навальним і проєктом "Північний потік-2", і я думаю, що Росії просто не до Білорусі. Вони пригальмували процес і дали Лукашенку можливість якимось чином спробувати "розрулити" ситуацію самому і при цьому уникнути дефолту.

Але проблема в тому, що дефолт все одно станеться досить скоро. По-перше, у Лукашенка немає власних грошей, а по-друге, ситуація, що склалася дуже сильно впливає на економіку Білорусі, перш за все на втечу з країни білоруського бізнесу та білоруських грошей з банків.

Силовики затримують учасника протестів у Мінську 23 вересня

Силовики затримують учасника протестів у Мінську 23 вересня

У Мінську надалі протестують проти Лукашенка. Акції протесту тривають вже півтора місяця. Яку роль вони відіграють?

Вуличні акції сьогодні дуже важливі. Це мотор, який направляє весь процес у правильний бік. Саме вуличні протести показують, що Білорусь не погоджується з тим, щоб Лукашенко у той чи інший спосіб керував країною. У будь-якому випадку Лукашенко повинен розуміти, що він не втримає владу кулаками. Він став для білоруського суспільства абсолютно токсичним.

Яка, на ваш погляд, подальша доля Лукашенка?

Він піде. У нього є два сценарії. Перший сценарій передбачає, що його забирає до себе Росія або він їде в арабські країни - тобто залишає країну і десь доживає свої дні. Другий варіант - це білоруський суд: тобто він сидітиме у тюрмі і його судитимуть за білоруськими законами. Ми всі прекрасно розуміємо, що це за закони: він сам їх створював і не встиг скасувати.

Ваш прогноз: коли Лукашенко піде з посади президента?

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Росія встановила термін для розв'язання політичної кризи у Білорусі: це лютий 2021 року. Зараз Лукашенко таємно провів інавгурацію, тепер він нібито буде швидко змінювати конституцію, за якою президента обиратиме парламент, а не білоруський народ. Після цього він спробує повернути себе в русло легітимності шляхом переобрання у парламенті.

Він планує втілити свій план в життя до лютого 2021 року: довше економіка Білорусі не витримає. Білоруському народу зараз дуже важливо придумати свій сценарій альтернативної легітимності і вирішити, кому вони дають свій мандат - мандат довіри і мандат на управління країною.

А що, на ваш погляд, буде з країною після відходу Лукашенка?

Є чотири сценарії розвитку подій. Один зі сценаріїв передбачає, що Лукашенко досить довго залишиться при владі і буде затягувати ситуацію. В цьому випадку у нас буде аналог Донбасу - тобто випалена земля і банди мародерів. Анонімність співробітників силових відомств вже зараз починає призводити до мародерства, коли озброєні люди в балаклавах намагаються грабувати квартири. Такі випадки почастішають, а це означає, що чим активніше Лукашенко намагатиметься залишитися (на посаді президента. - Ред.), тим сильніше він втрачатиме контроль над силовими структурами.

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Другий сценарій передбачає активніше втручання Росії у справи Білорусі. У цьому випадку до влади в країні після Лукашенка прийде проросійський президент, який буде цілком і повністю орієнтуватися на Росію. Цей сценарій поки малоймовірний, тому що в Білорусі немає популярного проросійського політика. Лукашенко залишає після себе випалену землю: він завжди максимально глушив будь-які паростки проросійської опозиції.

Третій - на мій погляд, найбільш реалістичний - сценарій передбачає, що Росія і Захід так чи інакше домовлятимуться. Після відходу Лукашенка буде створена робоча група і обрано президента, який влаштовує всі сторони.

Четвертий варіант - Білорусь остаточно і безповоротно йде на Захід, виходячи зі Союзної держави. Мені він видається не дуже реалістичним хоча б тому, що Захід поки не готовий прийняти Білорусь в свої обійми. Він готовий до надання підтримки, солідарності, різного роду акцій, але, швидше за все, не готовий відразу прийняти Білорусь у Євросоюз. У будь-якому випадку ситуація розвиватиметься за одним з цих сценаріїв.

Дивитись відео 01:01

Як Лукашенко "не тримається" за владу (21.09.2020)

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    Фотогалерея: Протести в Білорусі очима карикатуриста Сергія Йолкіна

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    Автор: Сергій Йолкін


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