У Мінську провели інавгурацію Лукашенка

За даними білоруських державних ЗМІ, Олександр Лукашенко склав присягу на церемонії інавгурації президента в Мінську.
Олександр Лукашенко (архівне фото)
Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, повідомило в середу, 23 вересня, білоруське держагентство БелТА. За цими даними, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в білоруській столиці.
"Поклавши праву руку на Конституцію, Олександр Лукашенко склав присягу білоруською мовою. Потім він підписав акт про складання присяги, після чого голова Центральної комісії Білорусі з виборів та проведення республіканських референдумів Лідія Єрмошина вручила Олександру Лукашенку посвідчення президента Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні агентства. Церемонію інавгурації заздалегідь не анонсували.
За даними БелТА, на церемонію інавгурації було запрошено кілька сотень людей. Серед них вищі посадовці, депутати Палати представників і члени Ради Республіки, керівники державних органів та організацій, місцевих виконавчих органів, республіканських засобів масової інформації, діячі науки, культури та спорту.
Як повідомлялося, у Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти офіційних результатів виборів президента, згідно з якими переможцем було оголошено Олександра Лукашенка, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими.
Офіційні результати виборів президента Білорусі не були визнані главами держав і урядів країн ЄС. Європарламент приєднався до офіційної позиції ЄС щодо президентських виборів у Білорусі. Виходячи з цього, він "не визнаватиме Олександра Лукашенка президентом Білорусі після того, як його нинішній строк перебування на посаді завершиться". У резолюції Європарламенту зазначається, що нинішній термін президентських повноважень Лукашенка триватиме до 5 листопада 2020 року. Європарламент також визнав Координаційну раду білоруської опозиції представником білоруського народу.
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