 Європарламент визнав Координаційну раду представником білорусів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2020

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Європарламент визнав Координаційну раду представником білорусів

Європарламент ухвалив резолюцію, де вказав, чи вважає Олександра Лукашенка президентом Білорусі, а також, який статус він відводить Світлані Тихановській і Координаційній раді.

Засідання Європарламенту

Засідання Європарламенту

Депутати Європарламенту визнали Координаційну раду білоруської опозиції представницьким органом білорусів, які вимагають демократичних змін у країні. Відповідну резолюцію на пленарному засіданні в Брюсселі у четвер, 17 вересня, підтримали 574 євродепутати, 37 проголосували проти, ще 82 - утрималися, повідомляє кореспондент DW.

Лукашенко є президентом Білорусі лише до 5 листопада

Європарламент приєднався до офіційної позиції ЄС про те, що президентські вибори 9 серпня у Білорусі були сфальсифіковані. Виходячи з цього, він "не визнаватиме Олександра Лукашенка президентом Білорусі після того, як його нинішній строк перебування на посаді завершиться". У резолюції нагадують, що нинішній термін президентських повноважень Лукашенка триватиме до 5 листопада 2020 року.

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При цьому екскандидатку в президенти Білорусі Світлану Тихановську у Європарламенті не назвали "обраним президентом" країни, як це роблять деякі політики. Однак у резолюції зазначається, що "багато білорусів вважають Світлану Тихановську переможцем президентських виборів і обраною президенткою Білорусі".

Резолюція також "вітає Координаційну раду як тимчасового представника людей, які вимагають демократичних змін у Білорусі". У Європарламенті нагадали, що ця рада була створена як тимчасовий партнер у національному діалозі з ціллю організації нових виборів.

Санкції ЄС за репресії в Білорусі

Європарламент закликав "невідкладно" запровадити санкції проти білоруських високопосадовців за фальсифікацію виборів і репресії. Як повідомлялося, Рада ЄС готує санкційний список, в якому вже більше 30 прізвищ. Європарламент закликав збільшити цей перелік і додати до нього не лише Лукашенка, але і "значну кількість як високопосадовців, так і чиновників середньої ланки, а також підприємців, щодо яких відомо, що вони підтримують режим чи звільняли своїх співробітників за участь у страйках".

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На додачу до цього резолюція пропонує Раді ЄС розглянути можливість включити до цього санкційного списку також і громадян РФ, "прямо залучених до підтримки режиму Лукашенка в Білорусі".

Крім того, євродепутати закликали Єврокомісію заморозити всі фінансові виплати уряду Білорусі. Йдеться про зупинку кредитів Мінську від Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку. Натомість резолюція закликає збільшити фінансову підтримку громадянського суспільства в Білорусі. 

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