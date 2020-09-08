 Коментар: Викрадення Колесникової - Лукашенко без гальм | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 08.09.2020

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Європа

Коментар: Викрадення Колесникової - Лукашенко без гальм

Викравши Марію Колесникову - найголовнішу лідерку мирного протесту в Білорусі з тих, що лишилися в країні, Олександр Лукашенко оголосив війну, в якій всі засоби добрі, вважає оглядач FAZ Райнгард Фезер.

Де перебуває білоруська опозиціонерка Марія Колесникова, досі невідомо

Де перебуває білоруська опозиціонерка Марія Колесникова, досі невідомо

Якби Марію Колесникову затримала міліція, білоруський режим підтвердив би таким чином свою відданість давно відомому принципу: відмова від діалогу з опозицією у бодай якійсь формі. Але Колесникову не затримали, а заштовхали серед білого дня у мікроавтобус за допомогою людей у цивільному з масками на обличчях та відвезли в невідомому напрямку. Влада заперечує, що її затримали. Таким чином, Олександр Лукашенко шле набагато страшніший сигнал: викравши найзначнішу з лідерок і лідерів мирного протесту, які залишилися в країні, режим оголошує війну, в якій він не зупиниться перед застосуванням будь-яких можливих засобів.

Оглядач FAZ Райнгард Фезер

Оглядач FAZ Райнгард Фезер

Встановлюючи свій диктаторський режим двадцять років тому, Лукашенко уже дозволяв собі робити так, аби його противники зникали і, як можна стверджувати з певною мірою упевненості, були вбиті. І він нагадував про це своїм противникам за допомогою різних натяків - зокрема, коли його опоненти зустрічалися, ніби випадково, з імовірним командиром "ескадрону смерті". Поза сумнівами, це не випадковість, що протягом останніх тижнів цей засновник спецзагону швидкого реагування ("СОБР") внутрішніх військ МВС Білорусі неодноразово з'являвся на публіці.

Це дозволяє боятися найстрашнішого, що може статися з Марією Колесниковою та іншими активістами Координаційної ради передачі влади, які зникли в понеділок, 7 вересня (окрім Марії Колесникової, зникли прессекретар ради Антон Родненков та виконавчий секретар Іван Кравцов. - Ред.).

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Свідченням прелюдії до чогось страшного може виявитися і брутальність, з якою нападники в цивільному ввечері неділі переслідували людей, які прямували додому після масової акції в Мінську. Закликами, засудженнями і санкціями ЄС стримати готовий до всього режим (який має готових до всього союзників у Москві) більше не вдасться. Тим не менш, для Євросоюзу зараз важливо знайти однозначні слова та оперативно ухвалити санкції, які поширюватимуться і на Лукашенка. Якщо засобів для того, аби підтримати людей у Білорусі в якийсь інший спосіб, практично не лишилося, треба надати їм принаймні моральну підтримку.

Автор: Райнгард Фезер, оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права перевидання. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майні.

Сайт газети Frankfurter Allgemeine Zeitung

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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ДПСУ: Колесникова до України не прибувала

Українська Державна прикордонна служба повідомляє, що процедури для в'їзду в Україну проходять двоє білоруських опозиціонерів. Марія Колесникова до пунктів пропуску України не прибувала.  

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Докладно

Де перебуває білоруська опозиціонерка Марія Колесникова, досі невідомо

Викрадення Колесникової - Лукашенко без гальм

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