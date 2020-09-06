У Мінську викрали опозиціонерку Марію Колесникову - ЗМІ

У центрі Мінська невідомі посадили членкиню президії Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову в мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку. Про це у понеділок, 7 вересня, повідомляє видання tut.by з посиланням на дівчину Анастасію, яка заявила, що бачила затримання опозиціонерки на власні очі.

"Я пройшла вперед і почула звук телефону, що падає на асфальт, якийсь тупіт, обернулася і побачила, що люди в цивільному одязі і в масках заштовхують Марію в цей мікроавтобус, у неї відлітає телефон, один з цих людей телефон піднімає, стрибає в мікроавтобус і вони їдуть", - розповіла дівчина.

За словами Анастасії, вона не наважилася зняти це на відео, бо була занадто близько до невідомих людей у масках і побоялася, що її теж затримають. За даними видання, телефон Колесникової увімкнений, але вона не піднімає слухавку.

Речник Координаційної ради Антон Родненков о 10:13 за місцевим часом розповів tut.by, що Марія була одна в центрі міста у справах. Про її зникнення Родненков дізнався від видання і почав з'ясовувати, де знаходиться Марія. Об 11 годині за місцевим часом телефон Родненкова став недоступний.

Водночас у міліції Мінська запевняють, що не затримували Марію Колесникову. "Мінська міліція її не затримувала", - сказали агентству "Інтерфакс-Захід" в ГУМВС Мінміськвиконкому. У свою чергу офіційна представниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова заявила, що поки не може нічого повідомити про ймовірне затримання Колесникової.

Напередодні у Мінську пройшов марш єдності. Під час нього силовики затримали щонайменше 633 учасників мирного протесту. Також силовики застосували газ проти протестувальників. Акції протесту відбулися не лише в Мінську, а й у різних регіонах країни.

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Дивитись відео 01:38 Поділитись "Тітушки" у Мінську, жорсткі затримання і непрацюючий інтернет (06.09.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3i5Gp "Тітушки" у Мінську, жорсткі затримання і непрацюючий інтернет (06.09.2020)