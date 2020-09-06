 У Мінську викрали опозиціонерку Марію Колесникову - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.09.2020

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У Мінську викрали опозиціонерку Марію Колесникову - ЗМІ

У Мінську невідомі посадили опозиціонерку Марію Колесникову в мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку. Про це виданню TUT.BY повідомила дівчина, яка заявила, що бачила момент затримання Колесникової.

Членкиня президії Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова

Членкиня президії Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова

У центрі Мінська невідомі посадили членкиню президії Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову в мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку. Про це у понеділок, 7 вересня, повідомляє видання tut.by з посиланням на дівчину Анастасію, яка заявила, що бачила затримання опозиціонерки на власні очі.

"Я пройшла вперед і почула звук телефону, що падає на асфальт, якийсь тупіт, обернулася і побачила, що люди в цивільному одязі і в масках заштовхують Марію в цей мікроавтобус, у неї відлітає телефон, один з цих людей телефон піднімає, стрибає в мікроавтобус і вони їдуть", - розповіла дівчина.

За словами Анастасії, вона не наважилася зняти це на відео, бо була занадто близько до невідомих людей у масках і побоялася, що її теж затримають. За даними видання, телефон Колесникової увімкнений, але вона не піднімає слухавку.

Речник Координаційної ради Антон Родненков о 10:13 за місцевим часом розповів tut.by, що Марія була одна в центрі міста у справах. Про її зникнення Родненков дізнався від видання і почав з'ясовувати, де знаходиться Марія. Об 11 годині за місцевим часом телефон Родненкова став недоступний.

Водночас у міліції Мінська запевняють, що не затримували Марію Колесникову. "Мінська міліція її не затримувала", - сказали агентству "Інтерфакс-Захід" в ГУМВС Мінміськвиконкому. У свою чергу офіційна представниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова заявила, що поки не може нічого повідомити про ймовірне затримання Колесникової.

Напередодні у Мінську пройшов марш єдності. Під час нього силовики затримали щонайменше 633 учасників мирного протесту. Також силовики застосували газ проти протестувальників. Акції протесту відбулися не лише в Мінську, а й у різних регіонах країни.

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