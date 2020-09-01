Тихановська прокоментувала заяву про створення партії "Разом"

Світлана Тихановська підтримує створення партії "Разом" з ініціативи опозиціонера Віктора Бабарика, але зауважує, що не згодна з твердженням про поразку на виборах.
Головна суперниця Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська у вівторок, 1 вересня, заявила, що позитивно ставиться до заяви опозиціонера Віктора Бабарика про створення партії "Разом".
"Створення нових політичних партій - позитивний процес і ознака прагнення до демократії. Тому я позитивно дивлюся на ініціативу Віктора Бабарика створити свою партію. У вільній демократичній країні кожен має на це право", - йдеться у зверненні Тихановської в телеграмканалі, передає "Інтефакс".
Разом з тим, зазначила Тихановська, вона категорично не згодна з твердженням штабу Бабарика про те, "що на виборах ми не змогли перемогти".
"Всі знають, що це не так. Ми перемогли, але нашу перемогу пробують вкрасти. Саме тому люди вийшли на масовий протест, саме тому почалися страйки, саме тому протестує все наше суспільство - від студентів до пенсіонерів, від спортсменів до підприємців", - зазначила Тихановська.
Вона також заявила, що не згодна, що "перше завдання, яке стоїть перед нами - це конституційна реформа". Лукашенко "намагається відтягнути свій відхід, говорячи про незрозумілу конституційну реформу в невизначені терміни", - пояснила Тихановська.
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"Спочатку - вимоги громадян, потім - реформи, які можливі тільки після чесних виборів". Лідер опозиції нагадала, що головні вимоги білорусів - це відхід Лукашенка з посади, звільнення всіх політв'язнів, припинення репресій і притягнення до відповідальності їхніх організаторів і виконавців, а також проведення нових чесних виборів.
Як повідомлялося, напередодні штаб експретендента на пост президента Білорусі Бабарика заявив про створення партії "Разом". Штаб поширив відеозвернення Бабарика, яке було записано перед його затриманням, яке мало місце в червні 2020 року.
"Прийшов час оголосити про продовження нашої боротьби, але вже з наявністю якоїсь організаційної форми, в яку ми могли б об'єднати всіх прихильників. Основні цілі і завдання, які ми хочемо, щоб цей рух вирішував. Перше - проведення конституційної реформи. Це найголовніше завдання на сьогоднішній день", - підкреслив він. Друге завдання, яке вирішує партія, це об'єднання громадянських ініціатив", - сказав Бабарико у відеозверненні.
На цьому тлі Лукашенко у вівторок, під час поїздки в Барановичі, заявив, що у випадку приходу до влади його опонентів в країні почнеться "різанина".
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"Ось що мене найбільше турбує. Не влада, як у Росії дехто каже: "Лукашенко посинілими пальцями тримається за владу". Я не хочу, щоб порізали на шматки мою країну, яку я ліпив на уламках імперії, і не хочу, щоб порізали чесних, порядних людей, які працювали на це. Це буде не люстрація, як деякі кажуть. Це буде різанина. І те, що сталося в Україні, буде квіточками", - цитує Лукашенка держагенство БелТА.
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Тим часом в Білорусі не вщухають протести, як почалися після президентських виборів. Так, у вівторок в Мінську на протести вийшли студенти різних вищих навчальних закладів. Вони колоною пішли через парк Горького до будівлі міністерства освіти Білорусі. Біля площі Перемоги силовики спробували їх розігнати та почали затримувати.