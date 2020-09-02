Лінкявічус: Бездіяльність ЄС щодо Білорусі підриває довіру до його зовнішньої політики

Бездіяльність Європейського Союзу щодо Білорусі підриває довіру до його зовнішньої політики. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус в інтерв'ю виданню Financial Times, опублікованому в неділю, 6 вересня.

"Іноді ми реагуємо занадто пізно, і наші заходи фрагментовані і не справляють жодного враження на суспільство або людей при владі", - зазначив глава МЗС Литви.

ЄС повинен заохочувати демократію та протистояти впливу Росії на Білорусь, сказав Лінкявічус і додав, що євроблок повинен надати "конкретну допомогу" білоруській опозиції.

"Коли ми не будемо дотримуватися своїх національних зобов'язань, це зруйнує наш власний фундамент (...) Білоруський народ не повинен відчувати себе самотнім", - наголосив глава МЗС Литви.

Лінкявічус заявив, що хотів би, щоб ЄС застосував санкції, як це зробили Литва, Латвія та Естонія щодо президента Олександра Лукашенка та 29-ти інших білоруських чиновників.

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У Білорусі в неділю проведуть "Марш Єдності"

Тим часом у Білорусі 6 вересня о 14 годині за місцевим часом планується проведення чергового "Маршу єдності". Організатори закликають виходити на вулиці студентів, їхніх викладачів, християн усіх конфесій, медиків та усіх охочих.

Напередодні у центрі Мінська зібралися тисячі жінок для участі в "Жіночому марші миру". Про затримання не повідомлялося. Схожі марші відбулися також і в інших містах Білорусі.

Цьому маршу передувала акція студентів у білоруській столиці. Студенти сходилися з різних частин міста до Мінського державного лінгвістичного університету, де проходила акція солідарності. На шляху туди їх затримували. На розміщених у мережі відеозаписах видно, як силовики жорстко затягували в автозаки деяких демонстрантів.

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