 Лінкявічус: Бездіяльність ЄС щодо Білорусі підриває довіру до його зовнішньої політики | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2020

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Лінкявічус: Бездіяльність ЄС щодо Білорусі підриває довіру до його зовнішньої політики

Лінас Лінкявічус в інтерв'ю FT заявив, що бездіяльність ЄС щодо Білорусі підриває довіру до його зовнішньої політики. ЄС повинен заохочувати демократію та протистояти впливу Росії на Білорусь, вважає глава МЗС Литви.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус

Бездіяльність Європейського Союзу щодо Білорусі підриває довіру до його зовнішньої політики. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус в інтерв'ю виданню Financial Times, опублікованому в неділю, 6 вересня.

"Іноді ми реагуємо занадто пізно, і наші заходи фрагментовані і не справляють жодного враження на суспільство або людей при владі", - зазначив глава МЗС Литви.

ЄС повинен заохочувати демократію та протистояти впливу Росії на Білорусь, сказав Лінкявічус і додав, що євроблок повинен надати "конкретну допомогу" білоруській опозиції.

"Коли ми не будемо дотримуватися своїх національних зобов'язань, це зруйнує наш власний фундамент (...) Білоруський народ не повинен відчувати себе самотнім", - наголосив глава МЗС Литви.

Лінкявічус заявив, що хотів би, щоб ЄС застосував санкції, як це зробили Литва, Латвія та Естонія щодо президента Олександра Лукашенка та 29-ти інших білоруських чиновників.

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У Білорусі в неділю проведуть "Марш Єдності"

Тим часом у Білорусі 6 вересня о 14 годині за місцевим часом планується проведення чергового "Маршу єдності". Організатори закликають виходити на вулиці студентів, їхніх викладачів, християн усіх конфесій, медиків та усіх охочих.

Напередодні у центрі Мінська зібралися тисячі жінок для участі в "Жіночому марші миру". Про затримання не повідомлялося. Схожі марші відбулися також і в інших містах Білорусі.

Цьому маршу передувала акція студентів у білоруській столиці. Студенти сходилися з різних частин міста до Мінського державного лінгвістичного університету, де проходила акція солідарності. На шляху туди їх затримували. На розміщених у мережі відеозаписах видно, як силовики жорстко затягували в автозаки деяких демонстрантів.

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