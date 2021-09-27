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Марія Колесникова

Марія Колесникова - білоруська політична діячка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Марія ".

На президентських виборах 2020 року в Білорусі Марія Колесникова була координатором виборчого штабу Віктора Бабарика, якого, однак, Центральна виборча комісія так і не допустила до участі у виборах. Марія Колесникова є соратницею кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської. Після виборів 2020 року Марія Колексникова взяла участь у протестах проти фальсифікації результатів голосування і згодом увійшла до Координаційної ради білоруської опозиції. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Рада Європи: Марія Колесникова нагороджена премією Вацлава Гавела

Рада Європи: Марія Колесникова нагороджена премією Вацлава Гавела 27.09.2021

Одна з лідерів білоруської опозиції Марія Колесникова, заґратована судом у Мінську на 11 років, стала лауреаткою премії імені Вацлава Гавела. Нагороду від імені Марії отримала її сестра.
Коментар: Зневага Лукашенка до людей не знає меж

Коментар: Зневага Лукашенка до людей не знає меж 07.09.2021

У Білорусі ув'язнені Колесникова та Знак - Лукашенко боїться демократичних активістів і намагатиметься їх "зламати". Саме тому ЄС має нарощувати тиск, пише оглядач FAZ Райнгард Фезер.
Вимагаємо звільнення! Реакція ЄС і ФРН на вироки у Мінську Колесниковій і Знаку

Вимагаємо звільнення! Реакція ЄС і ФРН на вироки у Мінську Колесниковій і Знаку 06.09.2021

Євросоюз і Німеччина гостро засудили вироки, винесені в Мінську Марії Колесниковій і Максиму Знаку, і зажадали негайного звільнення всіх політв'язнів у Білорусі.

ЄС вимагає негайно звільнити Марію Колесникову та Максима Знака

ЄС вимагає негайно звільнити Марію Колесникову та Максима Знака 06.09.2021

Євросоюз вважає необґрунтованими обвинувачення, за якими Марії Колесниковій і Максиму Знаку присудили 11 та 10 років ув'язнення. Брюссель закликав владу Білорусі зсвільнити політичних в'язнів.
Уряд Німеччини різко засудив вироки Колесниковій і Знаку

Уряд Німеччини різко засудив вироки Колесниковій і Знаку 06.09.2021

Вироки Марії Колесниковій та Максиму Знаку у Берліні засудили як прояв репресій білоруського режиму щодо опозиції та громадянського суспільства.
Суд у Мінську засудив Марію Колесникову до 11 років ув'язнення

Суд у Мінську засудив Марію Колесникову до 11 років ув'язнення 06.09.2021

Мінський обласний суд оголосив обвинувальний вирок членам Координаційної ради опозиції Марії Колесниковій і Максиму Знаку.
У Мінську відбулося перше засідання суду над опозиціонеркою Марією Колесниковою

У Мінську відбулося перше засідання суду над опозиціонеркою Марією Колесниковою 04.08.2021

Мінський обласний суд почав розглядати кримінальну справу щодо членів Координаційної ради опозиції Марії Колесникової та Максима Знака. Суд засідає в закритому режимі.
Марія Колесникова з СІЗО закликала Лукашенка припинити насильство

Марія Колесникова з СІЗО закликала Лукашенка припинити насильство 01.08.2021

"Боротьба білоруського народу повинна стати нашою спільною справою, а його перемога - увійти в історію", - заявила Марія Колесникова в письмовому інтерв'ю газеті Welt am Sonntag.
Білорусці Марії Колесниковій присуджена Штутгартська премія миру

Білорусці Марії Колесниковій присуджена Штутгартська премія миру 13.07.2021

Громадська ініціатива з Німеччини AnStifter нагородила одну з лідерок опозиції в Білорусі за мужню боротьбу з автократичним режимом Олександра Лукашенка.
У Німеччині нагородили лауреатів премії імені Льва Копелева

У Німеччині нагородили лауреатів премії імені Льва Копелева 16.05.2021

Премії Льва Копелева віртуально вручені лідеркам білоруської опозиції Тихановській, Колесниковій та Цепкало, а також медіаресурсу "ОВД-Инфо" і російському історику Дмитрієву.
Марії Колесниковій загрожує в Білорусі 12-річне ув'язнення

Марії Колесниковій загрожує в Білорусі 12-річне ув'язнення 13.05.2021

Білоруській опозиціонерці Марії Колесниковій пред'явлено обвинувачення за трьома кримінальними статтями, повідомили в екскандидата у президенти Білорусі Віктора Бабарика.

Світлану Тихановську висунули на Нобелівську премію миру

Світлану Тихановську висунули на Нобелівську премію миру 31.01.2021

Світлана Тихановська заявила, що разом з нею на здобуття Нобелівської премії миру претендує весь білоруський народ.
Чому в Білорусі досі немає кримінальних справ про катування протестувальників

Чому в Білорусі досі немає кримінальних справ про катування протестувальників 24.01.2021

У Білорусі не порушено жодної кримінальної справи через насильство щодо учасників масових протестів. Чому - пояснює адвокат Сергій Зікрацький.
Чотири місяці в білоруській тюрмі - що кажуть родичі Марії Колесникової

Чотири місяці в білоруській тюрмі - що кажуть родичі Марії Колесникової 14.01.2021

Білоруську опозиціонерку Марію Колесникову триматимуть під вартою щонайменше ще два місяці. Її родичі розповіли DW, що думають про її кримінальну справу та що Марія пише в листах.
Білорусь: Марії Колесниковій на два місяці подовжили ув'язнення

Білорусь: Марії Колесниковій на два місяці подовжили ув'язнення 06.01.2021

Марія Колесникова пробуде в слідчому ізоляторі ще два місяці, вирішив суд Мінська. Тим часом правозахисники повідомили про засудження понад 100 людей за справами, що мають політично вмотивований характер.
Білоруська мова у ЄП: як у Брюсселі приймали лауреатів премії Сахарова

Білоруська мова у ЄП: як у Брюсселі приймали лауреатів премії Сахарова 15.12.2020

У Європарламенті поспілкувалися з білоруськими опозиціонерами, які стали лауреатами премії Сахарова за 2020 рік. Що розповідали гості у Брюсселі, якою мовою говорили та як їх приймали, - у репортажі DW.
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