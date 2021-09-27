Марія Колесникова - білоруська політична діячка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Марія ".

На президентських виборах 2020 року в Білорусі Марія Колесникова була координатором виборчого штабу Віктора Бабарика, якого, однак, Центральна виборча комісія так і не допустила до участі у виборах. Марія Колесникова є соратницею кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської. Після виборів 2020 року Марія Колексникова взяла участь у протестах проти фальсифікації результатів голосування і згодом увійшла до Координаційної ради білоруської опозиції. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.