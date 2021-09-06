 Вимагаємо звільнення! Реакція ЄС і ФРН на вироки у Мінську Колесниковій і Знаку | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 06.09.2021

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Європа

Вимагаємо звільнення! Реакція ЄС і ФРН на вироки у Мінську Колесниковій і Знаку

Євросоюз і Німеччина гостро засудили вироки, винесені в Мінську Марії Колесниковій і Максиму Знаку, і зажадали негайного звільнення всіх політв'язнів у Білорусі.

Марія Колесникова у суді в Мінську під час оголошення вироку

Марія Колесникова у суді в Мінську під час оголошення вироку

Реакція в Європі та Німеччині на вироки Марії Колесниковій і Максиму Знаку, яким у понеділок, 6 вересня, суд у Мінську дав відповідно 11 та 10 років колонії, виявилася передбачувано жорсткою і негативною. Євросоюз, уряд Німеччини, а також німецькі і європейські політики різко засудили вироки, зажадали негайно звільнити Колесникову і Знака, а також усіх білоруських політв'язнів. Крім того, дедалі сильніше лунають голоси тих політиків в Європі, хто вимагає ухвалення Брюсселем нових санкцій проти Мінська.

Брюссель і Берлін говорять в унісон

Негайного звільнення членів Координаційної ради білоруської опозиції Марії Колесникової та Максима Знака в спеціальній заяві зажадав офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби Петер Стано. Він наголосив, що всі звинувачення проти опозиціонерів, яких білоруський суд визнав, серед іншого, винними у змові з метою захоплення влади і створення екстремістського формування і керівництва ним, є "необґрунтованими".

Петер Стано

Петер Стано

"ЄС засуджує триваючу кричущу неповагу мінського режимом до прав людини і основоположних свобод народу Білорусі та наголошує на своїх вимогах негайного і безумовного звільнення всіх політв'язнів у Білорусі (їхня кількість перевищила 650), включаючи пані Колесникову і пана Знака, журналістів і всіх людей, які перебувають за ґратами за відстоювання своїх прав", - заявив Стано.

Відповідаючи на запитання DW, представниця МЗС ФРН Андреа Зассе (Andrea Sasse) зазначила, що вироки Колесниковій і Знаку "символізують жорстокість і репресії білоруського режиму щодо опозиції та громадянського суспільства". Зассе назвала білоруських опозиціонерів "одними з найсміливіших представників протестного руху після сфальсифікованих виборів президента".

За її словами, уряд Німеччини "засуджує несправедливі вироки щодо Марії Колесникової і Максима Знака", висловлює "їм та всім білорусам, утримуваним під вартою з політичних причин, безмежну солідарність" і вимагає звільнення всіх політв'язнів у Білорусі.

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Депутати обурені діями Мінська

Заступник голови Бундестагу, в минулому співголова партії "Союз-90/Зелені" Клаудія Рот (Claudia Roth), у свою чергу, наголосила, що "мужня і наполеглива участь Марії Колесникової у боротьбі за демократію і справедливість - як більмо на оці у білоруського диктатора Лукашенка". На думку Рот, яка взяла під опіку Колесникову, винесеними вироками Лукашенко "вчергове демонструє, що не гребує жодними репресіями для того, щоб придушити демократичний рух".

Клаудія Рот

Клаудія Рот

Депутатка Європарламенту зі Словаччини та членкиня делегації ЄП у зв'язках з Білоруссю Міріам Лексман в інтерв'ю DW охарактеризувала вироки білоруським опозиціонерам як "чергове знущання над правосуддям, вчинене режимом Лукашенка". За словами Лексман, "боротися за суверенітет і свободу Білорусі - це не злочин, але для незаконного режиму злочинно чіплятися за владу за допомогою тиранії і репресій".

Вироки Колесниковій і Знаку "стали новою найнижчою точкою" в тому, що стосується дотримання прав людини і положень демократичної опозиції в Білорусі, вказала у своїй заяві депутатка Бундестагу від Вільної демократичної партії (ВДП), експертка лібералів щодо Середньої, Південної та Східної Європи Рената Альт (Renata Alt).

За її оцінкою, Колесникова і Знак "суворо покарані за їхню мужність залишитися в Білорусі, неприборкану волю і невтомну відданість свободі й демократії". За висловом Альт, своїми діями Лукашенко показує, що "твердо тримається за авторитарну владу і не прагне до змін".

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Попереду нові санкції проти Білорусі?

Тим часом на жорстких оцінках оголошених в Мінську вироків європейські і німецькі політики не зупиняються, вказуючи на необхідність рішучих дій Заходу в ситуації, що склалася. Так, Заскія Ескен (Saskia Esken), співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що входить в правлячу коаліцію, впевнена, що "на диктатури, у яких зневажають правами людини, потрібно чинити тиск дипломатичними засобами, а також запроваджувати проти них санкції".

Клаудія Рот закликає Берлін "твердо і рішуче стояти на боці демократичного руху і наполягати на проведенні вільних і справедливих виборів" в Білорусі. За її словами, "політичний тиск на Мінськ також включає посилення режиму санкцій з боку Євросоюзу і, нарешті, створення в ЄС надійної гавані для переслідуваних білоруських опозиціонерів". Зі свого боку, Рената Альт каже, що "європейцям має бути ясно: діалог з Лукашенком неможливий". У зв'язку з цим вона пропонує "значно посилити санкції проти його режиму і особливо проти його оточення".

Петер Стано висловився щодо цього більш загально, додавши, що ЄС і надалі "відстоюватиме принцип залучення до відповідальності за брутальні репресії, що здійснюються білоруською владою". А представниця МЗС ФРН Андреа Зассе запевнила, що німецька влада продовжить "чинити політичний тиск на режим" Лукашенка і надалі "активно підтримуватиме білоруське громадянське суспільство".

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Докладно

Марія Колесникова у суді в Мінську під час оголошення вироку

Вимагаємо звільнення! Реакція ЄС і ФРН на вироки у Мінську

ЄС і Німеччина засудили вироки, винесені в Мінську Марії Колесниковій і Максиму Знаку.  

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