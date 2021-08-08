ЄС почав роботу над п'ятим пакетом санкцій проти Лукашенка

Євросоюз починає підготовку нового, п'ятого пакета санкцій проти режиму Олександра Лукашенка у Білорусі. Про це повідомив у четвер, 2 вересня, заступник директора зі Східної Європи та Центральної Азії зовнішньополітичної служби ЄС Люк Девінь. Він виступав на слуханнях у комітеті з закордонних справ Європарламенту, присвячених ситуації на кордонах ЄС з Білоруссю, повідомляє кореспондент DW.

"Останні дії режиму Лукашенка, а саме інструменталізація мігрантів державою, є кричущим зневажанням міжнародних норм. Це точно не похитне нашу рішучість та точно не допоможе у скасуванні санкцій щодо Білорусі, а зовсім навпаки", - заявив Девінь. "Ми продовжимо боротьбу з цією жахливою інструменталізацією мігрантів і людських страждань режимом Лукашенка. Ця боротьба, звісно, включатиме санкції. Робота над п'ятим пакетом починається зараз, спільно з державами-членами ЄС", - додав чиновник.

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Раніше Євросоюз запровадив чотири пакети персональних санкцій за фальсифікацію президентських виборів у Білорусі 9 серпня 2020 року та за подальші придушення протестів. У санкційному списку зараз перебувають загалом 166 фізичних осіб, а також 15 організацій і підприємств. Крім того, після примусової посадки літака Ryanair у Мінську ЄС запровадив економічні санкції щодо Білорусі. Вони зокрема обмежують імпорт нафтопродуктів і калійних добрив.

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