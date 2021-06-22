 Євросоюз запровадив економічні санкції щодо Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Євросоюз запровадив економічні санкції щодо Білорусі

Рада ЄС запровадила економічні санкції проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Вони стосуються, зокрема, нафтопереробної промисловості, фінансів і виробництва цигарок у Білорусі.

Будівля Ради ЄС у Брюсселі

Будівля Ради ЄС (л) у Брюсселі

Європейський Союз запровадив нові економічні санкції против режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Відповідне рішення Рада ЄС ухвалила у четвер, 24 червня, повідомила його пресслужба. За інформацією кореспондента DW у Брюсселі, офіційна публікація рішення про санкції очікується пізніше цього дня.

У повідомленні зазначається, що Євросоюз запровадив нові обмеження у відповідь на "ескалацію серйозних порушень прав людини в Білорусі, насильницькі репресії проти громадянського суспільства, демократичної опозиції та журналістів, а також примусову посадку літака Ryanair у Мінську 23 травня 2021 року та подальше затримання журналіста Романа Протасевича і (його подруги. - Ред.) Софії Сапеги".

Читайте також: Як Білорусь притінила Росію на саміті Євросоюзу

Санкції ЄС зачеплять нафтопереробку та калійну індустрію Білорусі

Нові економічні санкції поширюються на низку секторів білоруської економіки. "Торгівля продуктами нафтопереробки, хлоридом калію та продуктами, які використовуються для виробництва та випуску тютюнових виробів обмежені", - йдеться у пресрелізі.

ЄС запровадив обмеження на доступ до своїх ринків капіталу. Також заборонено надавати білоруському уряду та державним установам і організаціям послуги страхування. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) припинить виділяти будь-яке фінансування на проєкти у державному секторі Білорусі.

Крім того, санкції забороняють "прямо чи непрямо продавати, передавати або експортувати" будь-кому в Білорусі обладнання, технології чи програмне забезпечення, розроблене для перехоплення телефонних або інтернет-комунікацій. Також заборонено надавати технології військового чи подвійного призначення певним особам і організаціям у Білорусі.

Всі ці обмеження набули чинності, зауважили у пресслужбі Ради ЄС.

Раніше Євросоюз запровадив четвертий пакет персональних санкцій щодо Білорусі.

Читайте також: Що варто знати про четвертий пакет санкцій ЄС щодо Білорусі

Дивитись відео 02:10

63 "шмони" за 20 днів: як тримають у СІЗО в Білорусі (04.06.2021)

Також за темою

Belarus Automobilhersteller BelAZ

Що варто знати про четвертий пакет санкцій ЄС щодо Білорусі 22.06.2021

Євросоюз запровадив четвертий, найбільший пакет персональних санкцій щодо Білорусі. DW пояснює, які діячі режиму Лукашенка та які підприємства увійшли до нього та коли будуть економічні санкції.

Ukraine Protest gegen Lukaschenko in Kiew

Посли країн ЄС узгодили нові санкції щодо Білорусі 16.06.2021

Постійні представники країн Євросоюзу узгодили четвертий пакет персональних санкцій щодо Білорусі. Затвердить його Рада ЄС на своєму засіданні 21 червня.

Josep Borrell

Рада ЄС схвалила четвертий пакет санкцій щодо Білорусі 21.06.2021

Рада Євросоюзу на своєму засіданні 21 червня затвердила четвертий пакет санкцій щодо Білорусі. Міністри також обговорять економічні санкції проти режиму Олександра Лукашенка.

Реклама

Докладно

Україна може зіштовхнутися з проблемою дефіциту питної води

На межі дефіциту: що відбувається з питною водою в Україні

На тлі нераціональної водної політики ситуація з питною водою в Україні стрімко погіршується, вказують експерти.  

З 1 липня в Україні запуститься ринок землі, архівне фото

Відкриття ринку землі: як це відбуватиметься й чого чекати

В Україні з 1 липня запускається ринок сільськогосподарської землі. До чого бути готовим українцям?  