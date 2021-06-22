Євросоюз запровадив економічні санкції щодо Білорусі

Європейський Союз запровадив нові економічні санкції против режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Відповідне рішення Рада ЄС ухвалила у четвер, 24 червня, повідомила його пресслужба. За інформацією кореспондента DW у Брюсселі, офіційна публікація рішення про санкції очікується пізніше цього дня.

У повідомленні зазначається, що Євросоюз запровадив нові обмеження у відповідь на "ескалацію серйозних порушень прав людини в Білорусі, насильницькі репресії проти громадянського суспільства, демократичної опозиції та журналістів, а також примусову посадку літака Ryanair у Мінську 23 травня 2021 року та подальше затримання журналіста Романа Протасевича і (його подруги. - Ред.) Софії Сапеги".

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Санкції ЄС зачеплять нафтопереробку та калійну індустрію Білорусі

Нові економічні санкції поширюються на низку секторів білоруської економіки. "Торгівля продуктами нафтопереробки, хлоридом калію та продуктами, які використовуються для виробництва та випуску тютюнових виробів обмежені", - йдеться у пресрелізі.

ЄС запровадив обмеження на доступ до своїх ринків капіталу. Також заборонено надавати білоруському уряду та державним установам і організаціям послуги страхування. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) припинить виділяти будь-яке фінансування на проєкти у державному секторі Білорусі.

Крім того, санкції забороняють "прямо чи непрямо продавати, передавати або експортувати" будь-кому в Білорусі обладнання, технології чи програмне забезпечення, розроблене для перехоплення телефонних або інтернет-комунікацій. Також заборонено надавати технології військового чи подвійного призначення певним особам і організаціям у Білорусі.

Всі ці обмеження набули чинності, зауважили у пресслужбі Ради ЄС.

Раніше Євросоюз запровадив четвертий пакет персональних санкцій щодо Білорусі.

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