Білорусці Марії Колесниковій присуджена Штутгартська премія миру

Білоруській правозахисниці та опозиційній політикині Марії Колесниковій присуджена Штутгартська премія миру 2021 року. Про це повідомила її засновниця, громадська організація AnStifter пізно ввечері в понеділок, 12 липня. В обґрунтуванні рішення зазначається, що Колесникова "нагороджується за мужню боротьбу з автократичним режимом Олександра Лукашенка і за правозахисну діяльність".

39-річна білоруска Марія Колесникова, яка 12 років мешкала в Штутгарті, в 2020 році повернулася до Білорусі, де стала координаторкою штабу опозиційного кандидата в президенти Віктора Бабарика, ідеться в повідомленні AnStifter. Після її арешту у вересні 2020 року вона стала однією з ключових фігур протесту проти режиму Лукашенка.

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У травні 2021 року Колесниковій пред'явили обвинувачення за статтями Кримінального кодексу про заклики до дій проти національної безпеки, про змову з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом, а також про створення екстремістського формування. За інформацією штабу Бабарика, їй може загрожувати до 12 років в'язниці.

Офіційна церемонія нагородження премією в розмірі 5000 євро відбудеться 19 грудня.

Штутгартська премія миру заснована громадською ініціативою AnStifter за особливі заслуги в досягненні миру, справедливості та солідарності.