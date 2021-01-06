Чотири місяці в білоруській тюрмі - що кажуть родичі Марії Колесникової

Свою доньку Олександр не бачив уже чотири місяці. Весь цей час білоруську опозиціонерку Марію Колесникову утримують під вартою. "Моє життя тепер триває від листа до листа. Я дуже чекаю на повідомлення від Марії та завжди ношу її листи з собою", - розповідає Олександр Колесников. Влада відмовляє йому в побаченнях з донькою.

Марію Колесникову затримали 8 вересня 2020 року в Мінську і намагалися насильно вислати з Білорусі. Утім, на білорусько-українському кордоні вона відмовилася виїжджати з країни й розірвала свій паспорт. Після цього Марію звинуватили в спробі захоплення влади, а нещодавно щодо неї та інших членів Координаційної ради опозиції відкрили провадження ще й у справі про "створення екстремістського формування". 6 січня Колесниковій подовжили термін утримання під вартою ще на два місяці. Про рішення піти в політику, про листи Марії та результати кримінальної справи DW поговорила з батьком і сестрою Марії Колесникової.

Батько Колесникової: "Марія - людина переконань"

Марія Колесникова більшу частину життя займалася музикою й культурою, довгий час флейтистка жила в Німеччині. На минулих виборах президента Білорусі 2020 року вона спочатку очолювала штаб ексбанкіра Віктора Бабарика, а після його арешту приєдналася до Світлани Тихановскої та "жіночого тріумвірату", мітинги якого мали шалений успіх.

Читайте також: Білоруська мова у ЄП: як у Брюсселі приймали лауреатів премії Сахарова

Коли Світлана Тихановська залишила Білорусь, Марія Колесникова опинилася серед лідерів протесту

Уже після виборів Марія стала членкинею президії Координаційної ради опозиції, щодо якої влада Білорусі одразу порушила кримінальну справу про захоплення влади: зрештою всі члени ради або заарештовані, або були змушені залишити країни.

Попри те, що родичі Марії розуміли, що її участь у президентській кампанії в Білорусі може бути небезпечною, відмовляти її ніхто не намагався. "Я знаю, якщо Маша щось вирішила для себе, то відмовляти сенсу немає. Я зараз розумію, що це рішення було для неї важливим. Більш того, я її підтримала і так само стала членкинею ініціативною групи Бабарика", - розповідає сестра опозиціонерки Тетяна Хомич, яка останнім часом часто виступає від імені Марії Колесникової.

Раптове зникнення, а потім затримання доньки Олександр Колесников важко переживав, хоча внутрішньо був готовий до такого перебігу подій. "Коли твоя дитина потрапляє в таку ситуацію і ти не знаєш, що сталося, хто за цим стоїть і що буде далі, це, звісно, дуже важко. Передусім я думав про збереження її життя, адже я знаю про зникнення наших політиків у 1990-х", - ділиться своїми думками батько Марії.

Читайте також: Марія Колесникова: з посмішкою проти Лукашенка

Батько Марії Колесникової Олександр

Інцидент із розірваним паспортом, який справив велике враження на населення Білорусі, Колесников називає протестом проти беззаконня: "Маша по життю людина переконань, вона часто казала про те, що у нас порушують базові права людини, тому мене не здивував її вчинок. Хоча сама форма протесту вразила - аби прийняти таке рішення, потрібна мужність".

Листи Колесникової сповнені оптимізму

Зараз контакт із Марією родичі підтримують через листи, а також через адвокатів, які розповідають про її стан. "Я регулярно пишу клопотання, аби мені дозволили побачення, але поки позитивної відповіді немає. Наше законодавство не змушує органи пояснювати (причини відмови. - Ред.) - мені просто приходить типова відписка", - каже батько Колесникової. З листами, за його словами, також є проблеми: "Останній лист я отримав 20 грудня, вона написала, що це її 15-й лист у грудні, але я отримав лише 10 листів та листівок. Виходить, п'ять кудись зникли".

Усі листи Марії Колесникової дуже позитивні та сповнені гарного настрою, розповідає Тетяна Хомич. "У в'язниці вона займається спортом, наскільки це можливо - знаходить спосіб бігати, аби зберігати фізичну форму. Вона пише про книги, які читає, та, звісно, про те, як за всіма скучає, та ту підтримку, яку вона відчуває від білорусів - каже, що ми всі неймовірні". Усі листи Марії завершуються її вже традиційним серцем.

Листи Марії Колесникової з-за ґрат завершуються традиційним серцем

Як приклад оптимізму Марії Тетяна наводить шматок із її листа, де вона намагається знайти щось корисне в своєму ув'язненні: "Можливість зсередини спостерігати за тим, що відбувається, та ще й на собі відчути, - це важливі знання та досвід. Упевнена, через те, що величезна кількість людей пройшла через СІЗО та тюрми. - це змінить у майбутньому саму пенітенціарну систему. Навіть не сумніваюся, що багато тих, хто сидів, висуватимуть ініціативи і пропозиції з гуманізації та покращення умов утримання людей", - пише Марія Колесникова.

Колесникову підтримують європейські політики

Тетяна Хомич розповідає, що після затримання сестри її основним заняттям стала робота з порятунку Марії. Колесникову дуже підтримують у Європі, зокрема у Німеччині, - листа від європейських політиків родичі намагаються додавати до кожної скарги чи клопотання, аби влада розуміла, що про ситуацію Марії знає весь світ. "Я вдячний за підтримку з боку багатьох посольств країн Євросоюзу, американського посольства. Дуже важливо розуміти, що ти не один у цій біді", - зазначає Олександр Колесников.

"Жіночий тріумвірат": Вероніка Цепкало, Світлана Тихановська, Марія Колесникова

Подовження терміну утримання Марії Колесникової під вартою ще на два місяці Тетяна Хомич пов'язує зі страхом, який Марія викликає у влади країни. "Влада будь-яким шляхом намагається якомога довше протримати її в ізоляції. Вони її бояться настільки, що не можуть дозволити змінити спосіб покарання на більш м'який - домашній арешт чи взяття на поруки, адже для них це велика загроза", - вважає сестра Марії.

Тим не менш, родичі не припиняють подавати скарги та сподіваються на звільнення Колесникової. Її батько зазначає, що Марія - стійка та мужня людина і достойно витримає всі випробування. "Я дуже пишаюся, - каже Олександр Колесников. - За короткий період Марія змогла стати якщо не політиком, то, принаймні, виразником ідей і побажань багатьох білорусів".