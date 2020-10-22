Білоруська мова у ЄП: як у Брюсселі приймали лауреатів премії Сахарова

За останні місяці у Європарламенті (ЄП) через пандемію коронавірусу звикли до порожніх зал під час дебатів, слухань і навіть голосувань. Більшість євродепутатів і запрошені виступали за допомогою відеозв'язку, журналістів пускають, але просять стежити за дискусіями онлайн. Однак на зустріч з активістами демократичної опозиції Білорусі, яким присудили премію Сахарова за 2020 рік, прийшли багато європарламентарів.

Фізично в Брюсселі були присутніми і більшість з десяти лауреатів або їхніх представників. У підсумку засідання ввечері у понеділок, 14 грудня, хоча б частково нагадувало роботу до пандемії.

У Європарламенті цінують хоробрість опозиції у Білорусі

Відкриваючи слухання, голова комітету з розвитку Томас Тобу довго хвалив мужність лауреатів "не лише мирно протестувати при тому, що вас силою намагаються розігнати", але також їхню "сміливість вести за собою та бути ініціаторами змін". "Хоча майбутнє Білорусі, можливо, все ще непевне, ми високо цінуємо вас за вашу мужність вести за собою та бути ініціаторами змін. Європа підтримує вас!", - запевнив Тобе.

Девід Макаллістер

Голова комітету із закордонних справ Девід Макаллістер сказав, що, присуджуючи премію Сахарова білоруській опозиції, Європарламент "відзначає мужність, рішучість і силу громадян Білорусі у їхній боротьбі за гідність, свободу та демократію". Лауреатів він назвав прикладом, "який нас надихає ". "Кампанія терору, яку режим Лукашенка веде проти свого народу, приречена на провал", - спрогнозував Макаллістер і додав, що ЄС підтримуватиме опозицію Білорусі, доки її легітимні вимоги не виконають.

Читайте також: Спецпредставник ЄС: Білоруссю може зайнятися міжнародний трибунал

Лист Марії Колесникової до Європарламенту

З лауреатів першою виступила Вероніка Цепкало. Вона нагадала, що ще навесні чи влітку мало хто вірив у можливість якихось змін у Білорусі, де "диктатуру будували протягом усіх останніх 26 років". Але були ті, хто "кинув виклик режиму Лукашенка, коли він був надзвичайно сильним", продовжила Цепкало і назвала імена Сергія Тихановського, Віктора Бабарики та свого чоловіка Валерія Цепкала. Усі троє хотіли балотуватися у президенти, але їх у підсумку не допустили до участі у виборах. Тихановського і Бабарику досі утримують у в'язниці.

Марія Колесникова

Арештована і Марія Колесникова, одна з десяти лауреатів премії Сахарова. Вона змогла передати текст свого виступу, який зачитала у ЄП її сестра Тетяна Хомич. Колесникова згадала 14 липня, коли Бабарику відмовили у реєстрації кандидатом. Вона тоді була головою його штабу та обговорювала подання скарги до ЦВК Білорусі. "Напередодні я сумнівалася, я боялася, я говорила хлопцям: як же я піду, мене ж можуть посадити. А 8 вересня я рвала паспорт, точно знаючи, що тепер мене посадять. Менше ніж два місяці змінили мене. Те, чого я боялася у липні, стало ціною, яку я готова платити за майбутню свободу", - зачитувала промову сестри Тетяна Хомич. "Боротьба зі злом триває. Білоруси ще не довели, що добро завжди перемагає, але вже довели, що добро таки є", - такими словами завершився лист Колесникової.

Білоруська мова в Європарламенті

Єдиним з лауреатів, хто підключився до слухань за допомогою відео, була екскандидатка у президенти Світлана Тихановська - вона тоді була у Берліні. "Я беру на себе повну відповідальність за проведення вільних і чесних виборів у Білорусі та готова виконувати обов'язки національного лідера на час перехідного періоду", - заявила Тихановська, чия промова звучала радше як виступ політикині, а не активістки. Вона вже звично говорила англійською. Лист Колесникової зачитали російською.

Читайте також: Чому Світлану Тихановську двічі номінували на премію Сахарова

Голова правозахисного центру "Вясна" Олесь Біляцький ,своєю чергою, почав говорити білоруською. Але синхронний переклад англійською не працював. Кілька спроб вирішити проблему виявилися невдалими.

Олесь Біляцький

"Перший млинець нанівець. Білоруська мова у Європарламенті поки поза законом", - зазначив Біляцький білоруською, після чого продовжив говорити російською. На його думку, хоча ситуація у країні зараз драматична, білоруський народ не збирається з нею миритися. "Наступний рік у нас буде дуже важливим. Уже очевидно, що боротьба триватиме", - вказав правозахисник, наголосивши на важливості підтримки протестувальників.

На проблему з перекладом відреагував голова делегації ЄП з відносин з Білоруссю Роберт Бєдронь. "Цей знак буде тут завжди, - пообіцяв він, вказуючи на табло з номером аудіоканалу для перекладу з білоруської. - Ви - частина європейської спільноти. І цей переклад буде щодня у цьому парламенті. І він працюватиме". Згодом Тобе оголосив, що переклад полагодили. І Марина Адамович, дружина ще одного лауреата, кандидата у президенти на виборах 2010 року Миколи Статкевича, змогла прочитати звернення свого чоловіка білоруською.

Євродепутати хочуть на інавгурацію демократично обраного президента Білорусі

Через велику кількість лауреатів на слуханнях встигли провести лише одне коло виступів євродепутатів - кожній з фракцій відвели по три хвилини. Але охочих взяти слово було набагато більше, тому від деяких фракцій виступали по дві чи навіть три людини. Хоча вони мали ділити між собою ці три хвилини, майже ніхто у відведений час не вкладався. При цьому євродепутати від правопопулістської "Ідентичності та демократії", як часто трапляється, не з'явилися. До них цього разу приєдналися і ліві.

Представник найбільшої фракції, Європейської народної партії, Міхаель Ґалер (Michael Gahler), який прийшов у біло-червоно-білому шалику, сказав, що він і його колеги віддали би перевагу відвіданню інавгурації демократично обраних президента та парламенту в Мінську, але "поки це ще не настало".

"Ми приймаємо вашу формулу, що ця боротьба ні про-, ні антиросійська, ні за, ні проти ЄС, це ваша боротьба за демократію у Білорусі. Але будь-яка країна, яка стає вільною та демократичною, автоматично стає ближчою нам, поки одного дня демократія не переможе у самій Росії", - додав Ґалер і запевнив, що демократична Білорусь не залишиться наодинці.

Дивитись відео 05:31 Поділитись Санкції замість хокею: через Лукашенка Білорусь може втратити Чемпіонат світу (09.12.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3mU1l Санкції замість хокею: через Лукашенка Білорусь може втратити Чемпіонат світу (09.12.2020)