Білоруському правозахиснику Біляцькому вручена альтернативна "нобелівка"

Білоруський правозахисний центр "Вясна" і її глава Олесь Біляцкий отримали шведську премію "За правильний спосіб життя". Цього року її вручали віртуально через пандемію коронавірусу.
Білоруський правозахисник Олесь Біляцький
Білоруському правозахисного центру "Вясна" і його главі Олесю Біляцькому в четвер, 3 грудня, вручена премія "За правильний спосіб життя", яку також називають альтернативною Нобелівською премією. У нинішньому році через пандемію коронавірусу вручення нагород шведського фонду Right Livelihood Award Foundation відбулося віртуально, а не традиційно в Стокгольмі. Однак Олесю Біляцькому премія була вручена особисто в шведській столиці.
"У Білорусі йде мирна революція"
Виступаючи на церемонії, глава "Вясни" зазначив, що цього року нагорода вручається в той час, коли в Білорусі відбувається мирна революція. "Ось вже півроку білоруське суспільство веде захоплюючу боротьбу за права людини, за демократію і справедливість, боротьбу за право називатися народом, боротьбу з останнім диктатором Європи і його режимом, який він будував понад 26 років, - сказав Беляцкий. - Ця боротьба не проходить без жертв: четверо демонстрантів вбиті, більш 30 тисяч заарештовані, понад тисячу поранених, тисячі побитих і тих, що пройшли через тортури білорусів. Вбивства, зґвалтування і тортури - це все зараз відбувається в Білорусі". Олександр Лукашенко сфальсифікував вибори і втратив легітимність в очах білоруського народу, його влада тримається тільки на міліції і збройних силах, заявив Біляцький.
"Це велика честь і визнання роботи, яку робила моя правозахисна організація, я, а також інші правозахисники в непрості часи, які настали для Білорусі", - сказав Олесь Біляцький в інтерв'ю DW на початку жовтня, коли були оголошені імена лауреатів премії. За його словами, ця премія є не персональною нагородою за його "хорошу роботу", а, скоріше, жестом підтримки всіх правозахисників, які зараз намагаються допомагати жертвам репресій у Білорусі.
Правозахисна діяльність Біляцького
Правозахисник Олесь Біляцький все своє свідоме життя присвятив боротьбі за демократію і свободу в Білорусі. Правозахисною діяльністю він зайнявся ще в епоху Перебудови, а в 1996 році створив правозахисний центр "Вясна". Ця організація вже понад 20 років допомагає білорусам відстоювати свої права, займається спостереженням за виборами і надає допомогу жертвам політичних репресій.
Активісти організації неодноразово піддавалися переслідуванням з боку влади. У 2011 році Олесь Біляцький був засуджений до 4,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за звинуваченням в ухиленні від сплати податків. Країни Євросоюзу, США та міжнародні правозахисні організації визнали вирок політично вмотивованим, а Біляцького - політв'язням. Під тиском міжнародної спільноти він був достроково звільнений влітку 2014 року.
Хто ще отримав премію
Крім Біляцького, лауреатами цьогорічної премії стали також активістка з Нікарагуа Лотті Каннінгем Врен, американський юрист Брайан Стівенсон й іранська захисниця прав жінок Насрін Сотудех. Кожен з них отримає по 95 тисяч євро.
Дивитись відео05:23
Поділитись
Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020)
Сто днів протестів у Білорусі: чому Лукашенко все ще при владі (20.11.2020)
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.