Білоруському правозахиснику Біляцькому вручена альтернативна "нобелівка"

Білоруському правозахисного центру "Вясна" і його главі Олесю Біляцькому в четвер, 3 грудня, вручена премія "За правильний спосіб життя", яку також називають альтернативною Нобелівською премією. У нинішньому році через пандемію коронавірусу вручення нагород шведського фонду Right Livelihood Award Foundation відбулося віртуально, а не традиційно в Стокгольмі. Однак Олесю Біляцькому премія була вручена особисто в шведській столиці.

"У Білорусі йде мирна революція"

Виступаючи на церемонії, глава "Вясни" зазначив, що цього року нагорода вручається в той час, коли в Білорусі відбувається мирна революція. "Ось вже півроку білоруське суспільство веде захоплюючу боротьбу за права людини, за демократію і справедливість, боротьбу за право називатися народом, боротьбу з останнім диктатором Європи і його режимом, який він будував понад 26 років, - сказав Беляцкий. - Ця боротьба не проходить без жертв: четверо демонстрантів вбиті, більш 30 тисяч заарештовані, понад тисячу поранених, тисячі побитих і тих, що пройшли через тортури білорусів. Вбивства, зґвалтування і тортури - це все зараз відбувається в Білорусі". Олександр Лукашенко сфальсифікував вибори і втратив легітимність в очах білоруського народу, його влада тримається тільки на міліції і збройних силах, заявив Біляцький.

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"Це велика честь і визнання роботи, яку робила моя правозахисна організація, я, а також інші правозахисники в непрості часи, які настали для Білорусі", - сказав Олесь Біляцький в інтерв'ю DW на початку жовтня, коли були оголошені імена лауреатів премії. За його словами, ця премія є не персональною нагородою за його "хорошу роботу", а, скоріше, жестом підтримки всіх правозахисників, які зараз намагаються допомагати жертвам репресій у Білорусі.

Правозахисна діяльність Біляцького

Правозахисник Олесь Біляцький все своє свідоме життя присвятив боротьбі за демократію і свободу в Білорусі. Правозахисною діяльністю він зайнявся ще в епоху Перебудови, а в 1996 році створив правозахисний центр "Вясна". Ця організація вже понад 20 років допомагає білорусам відстоювати свої права, займається спостереженням за виборами і надає допомогу жертвам політичних репресій.

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Активісти організації неодноразово піддавалися переслідуванням з боку влади. У 2011 році Олесь Біляцький був засуджений до 4,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за звинуваченням в ухиленні від сплати податків. Країни Євросоюзу, США та міжнародні правозахисні організації визнали вирок політично вмотивованим, а Біляцького - політв'язням. Під тиском міжнародної спільноти він був достроково звільнений влітку 2014 року.

Хто ще отримав премію

Крім Біляцького, лауреатами цьогорічної премії стали також активістка з Нікарагуа Лотті Каннінгем Врен, американський юрист Брайан Стівенсон й іранська захисниця прав жінок Насрін Сотудех. Кожен з них отримає по 95 тисяч євро.

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