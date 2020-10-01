У Швеції оголосили лауреатів альтернативної Нобелівської премії

Голова правозахисного центру "Вясна" Алесь Бєляцький отримає премію "За правильний спосіб життя" (Right Livehood Award) однойменного шведського фонду, яку ще називають альтернативною Нобелівською премією. В оприлюдненому в четвер, 1 жовтня, повідомленні розташованого в Стокгольмі фонду зазначається, що Бєляцького та заснований ним центр визнали гідними цієї почесної винагороди за їхню "рішучу боротьбу за реалізацію демократії та прав людини в Білорусі".
Коментуючи присудження винагороди, Бєляцкий зазначив: "Я цілком свідомий того, що саме історичне поєднання обставин, а саме трагічна і велична боротьба мого народу за справедливість, його самопожертви і самовідданість, призвели до того, що цьогоріч правозахисна діяльність в Білорусі стала як ніколи необхідною та актуальною". "Ця нагорода є знаком моральної підтримки всіх білорусів, які прагнуть демократичних змін", - додав правозахисник, якого цитує агенція новин dpa.
Перші білоруські лауреати премії
Алесь Бєляцький заснував правозахисний центр "Вясна" ще 1996 року. Спочатку ця організація займалася наданням допомоги політичним в'язням, а тепер її співробітники документують порушення права людини в цілому в Білорусі, де не вщухають масові протести проти офіційних результатів президентських виборів 9 серпня.
Бєляцький та заснований ним центр стали першими білоруськими лауреатами цієї престижної премії.
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Інші лауреати премії
Згідно з повідомленням фонду, цьогоріч журі розглянуло 182 номінанти з 71 країни світу. Серед цьогорічних лауреатів і лауреаток опинилася й іранська адвокатка й правозахисниця та активістка руху за права жінок Насрін Сотудех, яку засудили до 30-річного терміну ув'язнення. Двоє інших - американський адвокат і правозахисник Браян Стівенсон та адвокатка і екоактивістка, представниця корінної народності міскіто в Нікарагуа Лотті Каннінгем Рен.
Кожен з чотирьох лауреатів отримає грошовий приз у розмірі 1 мільйон шведських крон, що приблизно становить 111 тисяч доларів у перерахунку. Церемонія нагородження відбудеться 3 грудня в режимі онлайн.
Нагадаємо, торік однією з лауреаток цієї престижної премії стала шведська кліматична активістка Грета Тунберг. Серед відомих лауреатів у минулому - інформатор Едвард Сноуден.
Альтернативну Нобелівську премію засновано 1980 року. Її нагородний фонд поповнюється за рахунок добровільних пожертв. Премію присуджують за захист прав людини, захист довкілля та миру. Премія фонду Right Livelihood Award Foundation вручається щорічно чотирьом людям чи організаціям, яких, на думку засновника фонду шведсько-німецького мецената Якоба фон Ікскюля, проігнорували під час вручення традиційної Нобелівської премії.
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Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
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Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську
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Автор: Ганна Бєднова