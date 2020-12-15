Олесь Біляцький - білоруський правозахисник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олесь Біляцький".

Білоруський правозахисник Олесь Біляцький є засновником правозахисного центру "Вясна", яка діє, починаючи від 1996 року. Спочатку ця організація займалася наданням допомоги політичним в'язням. Під час протестів проти фальсифікації президентських виборів у Білорусі 2020 року, які переросли в протести проти режиму Олександра Лукашенка, "Вясна" почала документувати порушення права людини в цілому в Білорусі. 2020 року Олесь Біляцький та правозахисний центр "Вясна" стали лауреатами альтернативної Нобелівської премії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.