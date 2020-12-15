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Олесь Біляцький

Олесь Біляцький - білоруський правозахисник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олесь Біляцький".

Білоруський правозахисник Олесь Біляцький є засновником правозахисного центру "Вясна", яка діє, починаючи від 1996 року. Спочатку ця організація займалася наданням допомоги політичним в'язням. Під час протестів проти фальсифікації президентських виборів у Білорусі 2020 року, які переросли в протести проти режиму Олександра Лукашенка, "Вясна" почала документувати порушення права людини в цілому в Білорусі. 2020 року Олесь Біляцький та правозахисний центр "Вясна" стали лауреатами альтернативної Нобелівської премії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Білоруська мова у ЄП: як у Брюсселі приймали лауреатів премії Сахарова

Білоруська мова у ЄП: як у Брюсселі приймали лауреатів премії Сахарова 15.12.2020

У Європарламенті поспілкувалися з білоруськими опозиціонерами, які стали лауреатами премії Сахарова за 2020 рік. Що розповідали гості у Брюсселі, якою мовою говорили та як їх приймали, - у репортажі DW.
Білоруському правозахиснику Біляцькому вручена альтернативна нобелівка

Білоруському правозахиснику Біляцькому вручена альтернативна "нобелівка" 03.12.2020

Білоруський правозахисний центр "Вясна" і її глава Олесь Біляцкий отримали шведську премію "За правильний спосіб життя". Цього року її вручали віртуально через пандемію коронавірусу.
Лауреат альтернативної Нобелівської премії про жорстокість Лукашенка

Лауреат альтернативної Нобелівської премії про жорстокість Лукашенка 02.10.2020

Білоруський правозахисник Олесь Біляцький, який отримав альтернативну Нобелівську премію, розповів DW про нові факти насильства з боку влади Білорусі та те, як премія допоможе покарати винних.
Лауреати альтернативної Нобелівської премії-2020: білоруський активіст та інші

Лауреати альтернативної Нобелівської премії-2020: білоруський активіст та інші 01.10.2020

Шведська премія "За правильний спосіб життя" присуджена правозахисному центру "Вясна" з Білорусі та його голові Олесю Біляцькому, а також активістам з Нікарагуа, Ірану та США.

У Швеції оголосили лауреатів альтернативної Нобелівської премії

У Швеції оголосили лауреатів альтернативної Нобелівської премії 01.10.2020

Серед лауреатів - білоруський правозахисник Олесь Біляцький та заснований ним правозахисний центр "Вясна".