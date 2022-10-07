Премія миру для росіян і білорусів: Вони - не вороги України

Українська правозахисна організація Центр громадянських свобод (ЦГС) стала лауреатом Нобелівської премії миру 2022 року. DW поспілкувалася з Ігорем Козловським, членом правління ЦГС, про доречність розділення премії між українцями, білорусами й росіянами і про те, чи допоможе премія миру закінчити війну в Україні.

DW: Пане Ігоре, Центр громадянських свобод став лауреатом цьогорічної Нобелівської премії миру. Як ви сприйняли цю новину?

Це було несподівано. Але це подія, яка є плодом величезної роботи. Насамперед, Центру громадянських свобод на чолі з Олександрою Матвійчук. Її внесок величезний. Це людина з чуйним серцем, яка давно працює жертовно на просторі правозахисної роботи.

Також Олександра Романцова і всі інші, хто зробили цю премію реальністю. Тобто, це командна робота. Але організація все-таки за Олександрою Матвійчук. Вона неймовірна. Її жертовність відома не лише в Україні, а й в світі на рівні ООН, ОБСЄ. На всіх відомих платформах Матвійчук виступає і доносить правду про Україну.

Особливо це важливо останнім часом, коли йде розслідування воєнних злочинів Росії…

Не просто розслідування. Треба почути кожну людину, пропустити її через себе, своє серце. Це величезна кількість людських свідчень, трагедій. Чути їх, співчувати, а не просто робити механічно реєстр, є частиною правозахисної роботи. Також один з важливих напрямків роботи Центру, який відомий у світі, - трибунал для Путіна.

Лауреатами премії миру стали правозахисники з України, Білорусі та Росії. Чи доречно, на вашу думку, ставити ці три країни на один п'єдестал?

Ми, українці, травмовані і радикалізовані цією війною. Тому в нас є свій погляд на все, що відбувається. І ми б хотіли, щоб такий же погляд був у світі. Але ж я розумію, що Нобелівський комітет дивиться на те, що відбувається на сході Європи зі своєї точки зору. Вони з одного боку підкреслюють вагу України у світі, а з іншого боку прагнуть згадати жертв лукашенківського і путінського режимів. Таким чином дається послання тому ж Путіну, як подарунок на його День народження, що світ слідкує за тим, як реальне зло намагається зруйнувати права і свободи людини.

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Водночас представниця Нобелівського комітету Бері Рейс-Андерсен заявила, що три лауреати Нобелівської премії миру уособлюють мир та братерство. Як ви думаєте про яке братерство і мир йдеться?

Я можу послатися на Олександру Матвійчук. Вона написала, що російський та білоруські лауреати наші братні організації. Чому? Люди із "Меморіалу" в Росії завжди підтримували України. Представник білоруського правозахисного центру "Вясна" (Олесь Біляцький - Ред.) знаходиться в лукашенківських катівнях. Тому під братерством мається на увазі, що ці люди виборювали права і свободи людини, і вони не вороги України.

Що б ви назвали головним досягненням Центру громадянських свобод за увесь час роботи?

Вони були перші найбільш активні та жертовні у боротьбі за права та свободи людини. Це безліч різних акцій, в яких я також брав участь. Зокрема, перед Офісом президента і Верховною Радою проводили акції з вимогою ухвалювати закони, які стосувалися прав і свобод людини. Наприклад, закон про воєнних злочинців. Саме завдяки зусиллям Центру громадянських свобод цей закон був ухвалений. Загалом наполеглива, жертовна, відкрита робота і адвокація України на всіх міжнародних рівнях.

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Нобелівська премія передбачає виплату 900 тисяч доларів. Центр громадянських свобод отримає свою частку. Як ви думаєте на що буде витрачено ці кошти?

Я думаю на заплановані проєкти, які нині втілюються в життя.

Ви колишній полонений, людина, яка пройшла тяжкий шлях з 2014 року, громадський активіст і правозахисник. Як вважаєте, чи ця премія миру допоможе Україні в боротьбі за свою незалежність?

Безумовно. Фокус на Україні посилюється. Ми ж постіно побоюємося, що про Україну можуть забувати медіа. А от саме таке нагадування, що Україна є демократиничною державою, в якій права і свободи людини є важливими для суспільства, - це внесок в бачення України.

А як гадаєте, коли буде мир в Україні? Що для цього потрібно?

Для нас мир наступає після перемоги. Адже це війна не тільки зброї, а й ціннісна. Путінський режим намагається зруйнувати саме наші цінності - свобода, гідність та ідентичність. Перед нами виклик - усім загинути або перемогти. Тому лише після нашої перемоги можна говорити про мир.