Світлана Алексієвич: Я розумію розпач українців

З огляду на присудження Нобелівської премії миру також російським та білоруським правозахисникам нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич пояснює, що у білорусів і росіян є герої, але вони перебувають у в'язницях.

Лауреатка Нобелівської премії з літератури 2015 року Світлана Алексієвич прокоментувала дискусію, яка спалахнула в Україні внаслідок присудження Нобелівської премії миру правозахисникам з України, Білорусі та Росії. За її словами, вона розуміє реакцію українців на те, що присудженням премії представникам трьох країн ніби намагаються "примирити три народи", зазначила Алексієвич у п'ятницю, 7 жовтня, у коментарі DW.

"Я розумію розпач українців, на яких щодня сиплються бомби і в яких щодня помирають друзі. Вони кажуть, що їм не дуже подобається це рішення, яким намагаються примирити всі три народи. Ми усі мірою своїх сил намагаємося щось робити. Але вони (українці. - Ред.) вважають, що ми робимо мало", - наголосила Алексієвич.

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На думку білоруської письменниці Алексієвич, присудження премії правозахисним організаціям свідчить про наявний "погляд західної людини, що і у росіян, і у білорусів є герої". "Незважаючи ні на що, вони роблять гідну і чесну справу", - зазначила білоруська письменниця.

"Вони можуть тільки, як Олесь, бути міфом, перебувати у в'язниці і все одно не відступати від свого", - прокоментувала Алексієвич присудження премії білорусу Олесю Біляцькому. "Він - міфологічна фігура у нашій білоруській боротьбі. Він і його організація "Вясна", де він зібрав однодумців, зробили багато для того, щоб світ дізнався, як ми боремося (...). Вони всі сьогодні отримали цю премію. Олесь - один із тих, кого в майбутньому назвуть героями", - зазначила Алексієвич і висловила сподівання, що нагорода допоможе йому вийти з в'язниці.

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Як повідомлялось, раніше у цей день Нобелівський комітет в Осло оголосив, що Нобелівську премію миру цьогоріч присудив українському "Центру громадянських свобод", російській правозахисній організації "Меморіал" та голові білоруського правозахисного центру "Вясна" Олесю Біляцькому.