У Білорусі затримали керівника правозахисного центру "Вясна"

Силовики Білорусі проводять обшуки в офісах неурядових громадських організацій і окремих правозахисників і представників громадського сектору. Правозахисний центр "Весна" повідомив про низку затримань.
Білоруський правозахисний центр "Вясна" в середу, 14 липня, повідомив про затримання свого очільника, колишнього політв'язня Алеся Бєляцького.
"Від ранку не було зв'язку з головою правозахисного центру "Вясна" Алесем Бєляцьким. О 18:00 стало відомо, що він затриманий", - ідеться в повідомленні на телеграм-каналі "Вясни".
За даними правозахисників, справу щодо Бєляцького веде центральний апарат Слідчого комітету Білорусі. Подробиці з'ясовують.
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"Вясна" також повідомила про затримання правозахисниці Євгенії Бабаєвої, правозахисника Андрія Полуди та журналіста Сергія Сиса, передає інформагенція "Інтерфакс".
14 липня білоруські силовики прийшли до офісів низки неурядових громадських і правозахисних організацій, а також опозиційної партії. Ідеться про партію "Білоруський народний фронт" (БНФ), Центр економічних досліджень Beroc, правозахисну організацію "Гендерні перспективи", благодійний проєкт "Імена".
У приміщеннях руху "За свободу", Білоруської асоціації журналістів, Білоруського Гельсінського комітету, спілки білорусів світу "Бацькаўшчына" провели обшуки. Окрім того, обшуки проводять у директорки Центру правової трансформації Lawtrend Ольги Смолянко, Тамари Мацкевич ("Таварыства беларускай школы") і Сергія Мацкевича (центр "Супольнасць").
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У Комітеті держконтролю відмовилися коментував обшуки у правозахисників і приміщеннях громадських організацій.
Правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявляв на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним 13 липня, що в Білорусі "дуже активно почали роботу" щодо неурядових організацій і "так званих західних ЗМІ".
Речник Євросоюзу з міжнародних відносин Петер Стано попередив режим Лукашенка про наслідки через "нахабне порушення прав людини". "Режим Лукашенка, який боїться всіх незалежних голосів, зараз проводить масштабну атаку, щоб змусити їх замовкнути раз і назавжди. Це нахабне порушення прав людини і свобод матиме наслідки", - написал Стано на Twitter.
Відреагували на останні події в Білорусі і в німецькому МЗС. У Берліні "якнайрізкіше засуджують" і вважають "цілковито неприйнятними" обшуки й затримання правозахисників у Білорусі. Незалежні медіа, правозахисні організації, освітні та наукові інституції знову стали мішенню "масованого державного залякування і знущання", ідеться в заяві німецького МЗС у середу. Режим у Мінську ще більше шкодить власним громадянам, констатували в Берліні. ФРН обіцяє зберігати санкційний тиск на режим Лукашенка і підтримувати громадянське суспільство в Білорусі, а також закликає звільнити всіх політв'язнів.
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